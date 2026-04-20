Un studiu recent, realizat pe un eșantion de peste 2.000 de persoane din Marea Britanie, indică o schimbare clară în modul în care este percepută bătrânețea. Conform rezultatelor, oamenii consideră că această etapă a vieții începe, în medie, abia în jurul vârstei de 69 de ani, scrie Click.ro.

Cercetarea, realizată de compania Seven Seas, a urmărit să identifice momentul în care publicul asociază începutul bătrâneții. Concluziile diferă semnificativ de cele din studii mai vechi, care plasau acest prag la aproximativ 62 de ani.

Această evoluție sugerează că percepția asupra îmbătrânirii se deplasează tot mai mult spre vârste mai înaintate. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că schimbarea mentalității nu este întotdeauna însoțită de un stil de viață mai sănătos.

Donna Bartoli, expert în domeniul wellness, atrage atenția că multe persoane amână adoptarea unor obiceiuri benefice pentru sănătate, deși acestea sunt esențiale pentru menținerea unei vieți active la vârste înaintate. Ea subliniază că, dacă 69 de ani este perceput ca noul început al bătrâneții, atunci prevenția și grija pentru sănătate ar trebui să înceapă cu mult înainte.

Diferențe între generații

Modul în care este definită bătrânețea variază considerabil în funcție de generație. De exemplu, studiile anterioare arată că membrii generației Baby Boomers tind să considere că această etapă începe în jurul vârstei de 67 de ani.

Pe de altă parte, tinerii din Generația Z au o perspectivă diferită și plasează începutul îmbătrânirii mai devreme. Un alt sondaj, realizat pe 4.000 de participanți, indică faptul că aceștia asociază primele semne ale îmbătrânirii cu începutul decadei a șaptea de viață.

Mai concret, reprezentanții Generației Z cred că declinul cognitiv poate începe în jurul vârstei de 62 de ani, dificultățile în utilizarea tehnologiei pot apărea încă de la 59 de ani, iar după 56 de ani o persoană nu mai este la fel de bine adaptată la tendințele vestimentare actuale.

