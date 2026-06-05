Sărbătoare 5 iunie: Sfânta Elisabeta de la Pasărea, cinstită astăzi. Cruce neagră în calendar

Sfânta Elisabeta de la Pasarea este cinstita pe 5 iunie a fiecărui an. Este cruce neagră în calendar.

Mentionam ca Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a aprobat in data de 1 iulie 2025, canonizarea a 16 sfinti printre care si schimonahia Elisabeta Lazar de la Manastirea Pasarea (1970-2014), cu titulatura de Sfanta Cuvioasa Elisabeta de la Pasarea.

Sfanta Cuvioasa Elisabeta de la Pasarea s-a nascut pe 16 iulie 1970, in localitatea Moldova-Sulita din judetul Suceava. A primit la botez numele Rodica. A fost unul din cei cei unsprezece copii ai lui Vasile si ai Mariei Lazar.

Sfantul Dorotei a trait in timpul domniei imparatului Liciniu. Sfantul Dorotei a fost episcopul Bisericii din cetatea Tir pana in vremea imparatului Iulian Apostatul, cand, din cauza refuzului de a jerfi idolilor, este ucis.

Sfantul Dorotei a fost o persoana care a avut parte de o educatie aleasa in tinerete. De-a lungul vietii sale, invatatura sa a fost pusa in slujba Bisericii. El a scris foarte multe carti in greaca si in latina. Cea mai cunoscuta scriere a lui este Syntagma greco-latina.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Marchian, Nicandru, Iperehie, Apolon, Leonid, Arie, Gheorghe, Selneniad, Irineu si Pamvon;

- Sfantului Mucenic Hristofor;

- Sfantului Mucenic Conon;

- Sfantului Mucenic Marcu din Hios.

Maine, facem pomenirea Cuviosului Visarion.

Sursa: CrestinOrtodox.ro

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