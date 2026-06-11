Româncă umilită în Franța după o presupusă relație extraconjugală. A fost tunsă cu forța și agresată de mai mulți membri ai familiei

Sursă: Realitatea.Net

Un caz șocant petrecut în Franța a atras atenția opiniei publice după ce o femeie a fost supusă unor acte de umilire și violență de către persoane apropiate, pe fondul unei presupuse relații extraconjugale. Incidentul, care a avut loc în orașul Strasbourg, a ajuns în fața instanței, iar agresorii au fost condamnați la pedepse cu închisoarea.

Întâlnire de familie transformată într-un coșmar

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, incidentul s-a petrecut în decembrie 2025, într-un apartament din Strasbourg. Femeia, stabilită în Franța, ar fi fost invitată la o discuție care avea ca scop rezolvarea unor tensiuni familiale și clarificarea situației personale.

În realitate, întâlnirea s-a transformat într-un act de răzbunare. Conform anchetei, victima a fost imobilizată de doi bărbați, unul dintre aceștia fiind chiar fratele său, în timp ce o femeie apropiată familiei a tuns-o împotriva voinței sale.

Partenerul femeii, agresat la rândul său

La întâlnire a fost prezent și bărbatul cu care victima avea o relație. Acesta ar fi fost, de asemenea, agresat de cei implicați, însă fără a suferi umilințele la care a fost supusă femeia.

Întreaga scenă a fost filmată, iar imaginile au fost ulterior analizate în cadrul procesului. Potrivit presei franceze, în înregistrare se aud plânsetele și strigătele victimei în timp ce este agresată.

Agresorii au invocat „onoarea familiei”

În timpul audierilor, persoanele implicate au încercat să își justifice gesturile prin faptul că femeia și-ar fi părăsit familia pentru a începe o altă relație.

Unul dintre inculpați, în vârstă de 21 de ani, a susținut în fața magistraților că acțiunea a fost influențată de presiuni venite din partea familiei și de dorința de a „repara onoarea” afectată de deciziile personale ale victimei.

La rândul său, femeia care a tuns-o pe româncă a declarat că s-a aflat într-o situație tensionată și că a cedat presiunilor venite din partea rudelor implicate în conflict.

Pedepse cu închisoarea pentru cei implicați

Autoritățile franceze au tratat cazul cu maximă seriozitate, iar instanța a stabilit că faptele comise reprezintă acte de violență și umilire care nu pot fi justificate prin tradiții sau conflicte familiale.

Tânărul care a participat la imobilizarea victimei a fost condamnat la opt luni de închisoare cu executare. Fratele femeii, considerat unul dintre principalii participanți la agresiune, a primit o pedeapsă de zece luni de închisoare cu executare, fiind emis și un mandat de arestare pe numele său după ce nu s-a prezentat la proces.

Femeia care a tuns victima împotriva voinței sale a fost condamnată la 15 luni de închisoare cu executare.

Dosarul a provocat reacții puternice atât în Franța, cât și în comunitățile de români din străinătate.

Pentru victimă , experiența a reprezentat un episod traumatic, iar imaginile și mărturiile prezentate în instanță au evidențiat amploarea umilinței la care a fost supusă.