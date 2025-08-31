Cum s-a întâmplat agresiunea

Potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), femeia a fost abordată la intrarea în Veranda Mall de un bărbat care lucra în zonă ca agent de electricitate. Individul ar fi prins-o, imobilizat-o și ar fi atins-o în zonele intime, după care a condus-o către un spațiu verde din apropiere. În urma incidentului, femeia a pierdut și punga pe care o avea la ea, pe care bărbatul i-a returnat-o ulterior, înainte de a părăsi zona.

Intervenția poliției și măsuri judiciare

Polițiștii Secției 8 au identificat rapid suspectul și l-au condus la audieri. Inițial, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a decis plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală.

Autoritățile recomandă persoanelor să raporteze imediat orice comportament agresiv sau nepotrivit în spațiile publice și să colaboreze cu poliția pentru identificarea și tragerea la răspundere a celor vinovați.