Atac în plină zi

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, în jurul orei 12:40, femeia, în vârstă de 78 de ani, a fost rănită la brațul stâng după ce soțul ei a atacat-o cu arma albă. Disperată, victima a încercat să ajungă la sediul poliției aflat în apropiere, fiind urmărită de agresor.

Chiar în acel moment, șefa postului de poliție a intervenit prompt, reușind să-l imobilizeze și să-l încătușeze pe bărbat înainte ca situația să degenereze.

Victima, transportată la spital

Femeia a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital, unde a primit îngrijiri de specialitate. Starea sa este stabilă.

Agresorul se află acum în custodia poliției și este cercetat pentru violență în familie. Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate împrejurările atacului.