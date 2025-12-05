Ce este TFA și de ce este periculos?

TFA face parte din categoria „chimicalelor eterne”, compuși care nu se descompun în mediul înconjurător și se pot acumula în sol, apă și, în final, în organismul uman. Substanța provine din degradarea pesticidelor și a gazelor fluorurate utilizate în agricultură și industrie. Conform experților, TFA poate afecta sistemul reproducător, funcția tiroidiană, imunitatea și sănătatea hepatică.

„Suntem expuși la TFA din mai multe surse, de la alimentație și până la apa potabilă”, a explicat reprezentanta PAN Europe, Salomé Roynel, subliniind necesitatea eliminării pesticidelor PFAS pentru a opri contaminarea alimentelor.

Cerealele pentru micul dejun, categoria cu cele mai mari concentrații

Analiza PAN Europe a inclus 65 de produse pe bază de cereale, provenite din 16 țări ale Uniunii Europene. În listă s-au regăsit:

cereale pentru micul dejun

făină

pâine integrală și albă

paste

croissante

biscuiți și diverse produse de patiserie

Rezultatele sunt îngrijorătoare: 81,5% dintre probe conțineau TFA, iar nivelurile cele mai ridicate au fost depistate în pâinea integrală din Belgia, cu o concentrație de 340 µg/l, și în pâinea prăjită, cu 120 µg/l. Chiar și pastele italiene analizate prezentau 26 µg/l.

În comparație, valoarea medie a TFA din cerealele de mic dejun depășește de aproximativ 100 de ori concentrațiile din apa de la robinet.

Contaminare la nivel european – iar datele ar putea fi doar începutul

Organizația avertizează că studiul a analizat un număr relativ mic de produse, ceea ce înseamnă că nivelurile reale de contaminare ar putea fi mult mai mari. Deoarece TFA este solubil în apă, acesta se infiltrează în sol și este absorbit de plante, explicând prezența sa în produse precum pâinea, pastele și biscuiții.

PAN Europe subliniază că toate testele au depășit limitele maxime admise, cerând intervenția urgentă a statelor membre și a Comisiei Europene pentru:

interzicerea pesticidelor PFAS

monitorizarea strictă a conținutului de TFA în alimente

Problema nu se oprește la alimente: TFA, prezent în aproape toată apa din Franța

Un raport publicat recent de autoritățile sanitare franceze arată că 92% din sursele de apă testate conțin TFA, fie că este vorba de ape de suprafață, subterane sau apă potabilă.

Este prima analiză de o asemenea amploare realizată de ANSES, iar rezultatele confirmă îngrijorările existente: TFA este aproape omniprezent.

Concluzii similare au fost raportate și de PAN Europe într-un studiu realizat în 2024, unde toate probele de apă din șase state europene conțineau concentrații între 370 și 3.300 ng/l.

Comisia Europeană a introdus deja limitări pentru anumite PFAS din ambalaje alimentare, produse cosmetice și articole de unică folosință. Totuși, revizuirea completă a legislației chimice REACH este așteptată abia în 2026.

Până atunci, experții avertizează că, fără măsuri ferme, „chimicalele eterne” vor continua să circule liber în lanțul alimentar, afectând sănătatea generațiilor viitoare.