După drona explodată în Constanța, România îi solicită Ucrainei notificări imediate în situații cu risc pentru teritoriul românesc
România îi solicită Ucrainei notificări imediate
Autoritățile române au solicitat autorităților ucrainene să transmită notificări de îndată în situații care pot genera riscuri la adresa României, informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
Totodată, miniștrii Apărării și de Interne au solicitat omologilor ucraineni o consultare în sistem videoconferință.
'Imediat după identificarea dronei (în Portul Constanța), MApN a luat legătura cu omologii ucraineni, care au confirmat că au pierdut controlul operării a patru drone. Celelalte trei drone s-au autodetonat - două în larg și a treia în afara portului. Confirmarea acestor evenimente au venit atât de la partea ucraineană, cât și din datele obținute de autoritățile române', arată sursa citată.
Pentru intervenția de la Constanța au acționat cadrele MAI, MApN și SRI, care au acționat pentru evacuarea populației, izolarea perimetrului, restricționarea traficului, cercetarea la fața locului.
'Prin Centrul Național de Conducere Integrată de la MAI s-a asigurat cooperarea între Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Ministerul Apărării Naționale', se precizează în comunicat.
După dubla confirmare că toate cele patru drone ucrainene s-au autodistrus și nu mai reprezintă vreun pericol, măsurile de evacuare a populației au fost oprite.
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