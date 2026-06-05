Alertă în Argeș, după dispariția unei genți cu un pistol şi două încărcătoare. Arma și muniția, găsite ulterior la domiciliul proprietarului

Sursă: Realitatea.Net

Un bărbat din judeţul Argeş a sesizat, vineri, Poliţia, că, în timp ce se afla într-o spălătorie self-service, i-ar fi dispărut o geantă cu un pistol şi două încărcătoare. Ulterior, arma şi muniţia au fost găsite la domiciliul acestuia.

"La data de 5 iunie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş au fost sesizaţi de către un bărbat despre faptul că, în timp ce se afla într-o spălătorie de tip self-service din comuna Bascov, a observat lipsa unei genţi în care se găsea un pistol cu 2 încărcătoare, deţinut legal. Imediat, a fost dispusă efectuarea de verificări de către poliţiştii din cadrul mai multor structuri, aspectele fiind clarificate în aproximativ 10 minute de la sesizare, nefiind confirmate, arma fiind la domiciliul celui în cauză", informează, vineri, oficialii Poliţiei judeţene Argeş.

Surse din anchetă spun că bărbatul a lăsat acasă arma şi încărcătoarele, pe care nu are voie să le poarte la vedere, iar la spălătorie a crezut că acestea i-au fost furate. Reclamantul nu este poliţist, însă a lucrat într-un sistem în care a avut voie să poarte armă, au precizat sursele citate.

Poliţiştii au dispus efectuarea de verificări cu privire la respectarea condiţiilor specifice de deţinere a armelor şi muniţiilor, de către poliţiştii specializaţi din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, urmând ca, în funcţie de rezultatul acestora, să fie luate măsurile legale care se impun. Una dintre măsuri este anularea dreptului de port armă pe care bărbatul îl are.