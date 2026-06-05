Guvernul a prezentat cronologia completă a incidentului cu dronă din Portul Constanța. Cum s-au mișcat autoritățile de la primele ore

Sursă: Agerpres

Guvernul a transmis, vineri, cronologia evenimentelor privind drona care s-a autodetonat în Portul Constanța, menționând că Garda de Coastă a primit a primit la ora 6:20 o informare din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare cu privire la apariția dronei și că, după identificarea acesteia, MApN a luat legătura cu omologii ucraineni, care au confirmat că au pierdut controlul operării a patru drone.

'În data de 05.06.2026, în jurul orei 06:20, Garda de Coastă, a primit o informare din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, cu privire la faptul că în Dana 78, în Portul Constanța, a fost observat un obiect plutitor, posibil dronă. Au fost informate MApN și SRI. Totodată, s-a relaționat cu Autoritatea Navală Română pentru restricționarea traficului naval în Portul Constanța, respectiv cu Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța pentru securitatea portuară. O echipă din cadrul Grupului de Nave Constanța s-a deplasat în zonă pentru izolarea perimetrului până la sosirea forțelor specializate', se arată în comunicatul transmis de Guvern.

Contactarea autorităților ucrainene

Conform sursei citate, imediat după identificarea dronei, MApN a luat legătura cu omologii ucraineni, care au confirmat că au pierdut controlul operării a patru drone.

Situația celor patru drone

'Celelalte trei drone s-au autodetonat - două în larg și a treia în afara portului. Confirmarea acestor evenimente a venit atât de la partea ucraineană, cât și din datele obținute de autoritățile române. Autoritățile române au solicitat autorităților ucrainene să transmită notificări părții române de îndată în situații similare care pot genera riscuri la adresa României', se menționează în comunicat.



De asemenea, miniștrii de Apărare și Interne le-au solicitat omologilor ucraineni o consultare în sistem videoconferință.

Cronologia intervenției autorităților

'Cronologia evenimentelor: Imediat după sesizare, echipe specializate din cadrul MApN, SRI și Poliției de Frontieră s-au deplasat la fața locului. În jurul orei 10:25, a fost detectat un semnal de autodistrugere. Au fost luate măsuri urgente pentru evacuarea personalului angrenat în cercetare, închiderea zonei din port și pentru stabilirea unei zone de siguranță de 1 kilometru; la ora 10:28 drona a explodat. Explozia nu a fost controlată, drona intrând în modul de autodistrugere; la ora 10:29 a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul municipiului Constanța. Până în momentul de față nu au fost înregistrate victime', precizează sursa citată.

Apeluri, explozii observate și măsuri RO-ALERT

Totodată, între orele 10:32 și 11:30 au fost efectuate 6 apeluri la numărul unic de urgență 112, care sesizau explozii sau cereau explicații, la ora 10:45 o navă comercială, aflată la 145 km (80 mile marine) Est Constanța, a observat două explozii puternice consecutive, la o distanță de 10 mile marine (18 km) față de aceasta, la ora 10:54 a fost ridicat Elicopterul SMURD CT pentru susținerea intervenției, iar la ora 11:05 polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au observat o posibilă explozie în afara portului Constanța și la ora 11:21 a fost transmis mesaj RO-ALERT, evacuare zonă pe o rază de 1 km, în zona costieră a Portului Constanța.

Extinderea alertelor și intervenția aeriană

La ora 11:29 a fost transmis al doilea mesaj RO-ALERT, pentru județele Constanța și Tulcea, pentru asigurarea măsurilor de prevenție și îndepărtare de zona costieră, respectiv de informare în situația observării dronelor, la ora 11:50 a fost ridicat un al doilea elicopter din județul Tulcea pentru cercetare-observare pe toată zona de litoral, la ora 13:50 a fost începută evacuarea preventivă pentru următoarele zone: faleza Cazinoului, stațiunile Costinești (plaja), Vama Veche, Mamaia și toți operatorii economici din zona litoralului, iar la ora 14:35 a fost dezactivat Planul Roșu de Intervenție.

Măsuri operative și coordonarea instituțiilor

Au fost dispuse măsuri pentru asigurarea intervenției în sprijinul cetățenilor: evacuarea populației; izolarea perimetrului; restricționarea traficului; cercetarea la fața locului, acestea fiind implementate de cadrele MAI, MApN și SRI, arată sursa citată.



De asemenea, ministrul Afacerilor Interne a dispus secretarului de stat Raed Arafat deplasarea, în regim de urgență, la Constanța pentru a coordona acțiunile.

Cooperarea interinstituțională și cu Ucraina

'Prin Centrul Național de Conducere Integrată de la Ministerul Afacerilor Interne s-a asigurat cooperarea între Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Ministerul Apărării Naționale. După dubla confirmare că toate cele patru drone ucrainene s-au autodistrus și nu mai reprezintă vreun pericol, măsurile de evacuare a populației au fost oprite', se precizează în comunicat.

Forțele implicate în intervenție

În privința forțelor care au acționat în această situație, în comunicat se arată că este vorba de 80 de cadre ale ISU Constanța, 8 autospeciale pentru stingere cu apă și spumă (ASAS), 11 echipaje SMURD tip B2, 3 autospeciale pentru transport personal și victime multiple (ATPVM), un echipaj CBRN, o motocicletă SMURD, o autospecială pentru intervenții cu scafandri, o autospecială de primă intervenție și comandă (ASpISI), un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM), un container multirisc, un Punct Medical Avansat categoria I.



Totodată, au acționat 16 jandarmi, 33 polițiști și 42 polițiști de frontieră, cu trei ambarcațiuni.



'Grupa operativă de comandă de la Ministerul afacerilor Interne rămâne activă și în orele următoare', transmite Guvernul.