Miruță pasează responsabilitatea dronei căzute la Constanța în curtea altor instituții. „Nu este zona Armatei Române”

Pe măsură ce ies la iveală noi informații despre cele patru drone marine ucrainene care au pus pe jar autoritățile de pe litoral, apar și întrebări legate de modul în care statul român a gestionat situația. Una dintre drone s-a autodetonat în Portul Constanța, iar alte dispozitive au fost monitorizate înainte de a exploda în largul Mării Negre.

Întrebat cine răspunde pentru supravegherea unei astfel de amenințări și cum au reacționat instituțiile statului după alertă, ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat că responsabilitatea nu aparține exclusiv Armatei Române și a indicat alte structuri implicate în monitorizarea zonei maritime.

Cine a intervenit după apariția dronei

Potrivit ministrului, gestionarea situației a implicat mai multe instituții, nu doar structurile militare.

"Pot să vă spun care au fost instituţiile implicate. A fost Garda de Coastă, care are responsabilitate în zona respectivă a Mării Negre. A fost Serviciul Român de Informaţii, Autoritatea Navală, specialişti EOD de la Ministerul Apărării, care să se ocupe ca un eventual explozibil să fie eliminat în siguranţă".

Miruță: „Nu este zona de supraveghere a Armatei Române”

Una dintre cele mai discutate probleme după incident este legată de capacitatea de detectare a unor astfel de dispozitive.

Întrebat cum a fost posibil ca o dronă maritimă să ajungă atât de aproape de țărm și chiar în Portul Constanța, ministrul a precizat că monitorizarea acelei zone nu intră în responsabilitatea directă a Armatei.

„E o întrebare la care pot să vă răspund doar întrebând și eu astăzi, având în vedere că nu este zona de supraveghere a armatei române. Acolo este Garda de Coastă și Autoritatea Navală, de la care am înțeles că radarele pot să observe o astfel de dronă dacă este metalică și dacă este la peste un metru, un metru și jumătate în înălțime.”

Solicitare pentru discuții directe cu oficialii de la Kiev

În contextul incidentului, Radu Miruță a anunțat că împreună cu ministrul de Interne au cerut organizarea unei videoconferințe cu omologii din Ucraina.

„Împreună cu domnul Predoiu am solicitat să avem o videoconferință împreună cu ministrul de Interne, cu ministrul Apărării atât din România cât și din Ucraina. Este o țară aflată în război, în care se întâmplă lucruri nu neapărat în ordinea în care ne așteptăm noi, însă în același timp și pentru noi este mai ușor să reacționăm dacă ni se spune, nu neapărat detaliat, că s-a pierdut controlul acestor drone și că ar putea fi în apele teritoriale din România”, a afirmat Miruță.

„Nu sunt radarele Ministerului Apărării”

Întrebat despre sistemele de monitorizare din zona litoralului, oficialul a insistat că acestea nu se află în administrarea ministerului pe care îl conduce.

„Nu sunt radarele Ministerului Apărării în zonă, dar nu pot să vă răspund în mod oficial din partea radarelor pe care le are baza de coastă acolo.”

Totodată, ministrul nu a oferit detalii privind posibilitatea ca dronele să fi fost afectate de operațiuni de război electronic desfășurate în regiunea Mării Negre.

O dronă putea transporta sute de kilograme de explozibil

În ceea ce privește încărcătura dispozitivelor, Miruță a explicat că explozia a făcut imposibilă realizarea unei expertize complete asupra dronei distruse în Portul Constanța.

„Având în vedere că ea a explodat, nu s-a apucat să se facă o astfel de expertiză. Ministerul de Interne și Serviciul Român de Informații cred că au mai multe detalii cu privire la cantitatea de explozibil. O astfel de dronă poate duce până la 300 de kilograme de explosibil.”

Cum au fost confirmate celelalte explozii

Potrivit ministrului, după ce partea ucraineană a informat România că există în total patru drone ieșite de sub control, au fost comunicate și intervalele la care acestea urmau să se autodetoneze.

„După ce ne-au spus autoritățile ucrainiene că sunt în total patru drone, ne-au menționat și care sunt orele la care aceste drone sunt programate să explodeze. Am avut o dublă confirmare din partea autorităților din România, de la Paza de Coastă și de la autoritatea navală, care prin radio au primit de la o altă navă care a văzut două explozii undeva la 145 de kilometri S de Constanța, în largul Mării Negre, iar o alta a fost undeva mai în apropiere, dar nu știu să vă spun exact distanța. Nu pot să vă spun asta.”

Apel pentru notificări mai rapide și măsuri de protecție

Referindu-se la relația cu autoritățile ucrainene, ministrul a declarat că se așteaptă la informări transmise cât mai repede în situații similare.

„Găsesc reciproc respectuos că atunci când într-o țară aflată în război, cum se află Ucraina, se întâmplă un astfel de eveniment, se ne informeze cât de repede se poate.”

Întrebat despre eventuale măsuri suplimentare pentru securizarea litoralului, Radu Miruță a revenit asupra ideii că responsabilitățile operative aparțin altor structuri.

„Cu siguranță că trebuie luate absolut toate măsurile pentru a proteja pe cât de mult se poate. Dar ce trebuie să facă Paza de Coastă sau autoritatea responsabilă în zona respectivă, nu pot să vă spun că nu este sub coordonarea Ministerului Apărare.”