Aliații NATO reacționează după incidentul din Galați. Ambasada SUA: „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO!”

Aliații NATO au reacționat înaintea autorităților de la București după incidentul de la Galați. Alianța acuză Rusia și promite măsuri suplimentare de apărare. Volodimir Zelenski cere noi presiuni asupra Rusiei și acuză că Putin vrea să prelungească Războiul. Iar șefa Comisiei Europene - Ursula von der Leyen, a transmis că Rusia a depășit încă o linie roșie și și-a exprimat solidaritatea față de România.

Mark Rutte a postat un mesaj pe rețelele sociale în care a anunțat că este în legătură permanentă cu oficialii noștri. Reacții în lanț au venit inclusiv din partea presei internaționale.

Zelenski: „Ucraina este pregătită să sprijine România!”

Volodimir Zelenski a reacționat în urma dronei căzute pe un bloc din Galați. Președintele Ucrainei cere Occidentului să crească presiunea asupra Rusiei și acuză Moscova că încearcă să prelungească războiul.

Oficialii americani au transmis după incidentul de securitate din Galați că sunt alături de România, stat aliat NATO, și condamnă această încălcare iresponsabilă a teritoriului nostru. „Gândurile noastre se îndreaptă către răniții din Galați. Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” , au transmis reprezentanții Ambasadei Americane din București.

Și președintele Lituaniei a reacționat și a transmis că este o încălcare flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a României, precum și a principiilor fundamentale ale dreptului internațional.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că Rusia a depășit încă o linie roșie și și-a exprimat solidaritatea față de România. „O incursiune a unei drone rusești a lovit o zonă dens populată din România, rănind civili. Pe teritoriul Uniunii Europene. Suntem pe deplin solidari cu România și cu cetățenii săi”, a scris președinta Comisiei Europene pe X.

Președintele Letoniei a condamnat atacul și a spus că Letonia este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări. Purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, a transmis, după explozia dronei rusești din Galați, că secretarul general Mark Rutte se află în contact cu autoritățile române. Inclusiv publicațiile internaționale au reacționat după ce drona s-a prăbușit peste un bloc de locuințe în mijlocul nopții.