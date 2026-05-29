Ajutoare de urgență pentru familiile afectate de explozia dronei din Galați. Anunțul de ultimă oră al Guvernului

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat vineri acordarea de ajutoare pentru familiile afectate de explozia unei drone la Galați. Statul Român va acorda suma de 25.000 de lei pentru persoanele ale căror locuințe au fost afectate în proporție de peste 25%.

”Familiile şi persoanele din Galaţi ale căror locuinţe au fost afectate de prăbuşirea dronei din noaptea de 29 mai 2026 vor primi ajutoare financiare de urgenţă. Decizia a fost luată în şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan”, anunţă, vineri, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Ajutoare acordare vor fi de:

- 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuinţă a fost afectată în proporţie mai mică de 25%;

- 25.000 lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuinţă a fost afectată în proporţie mai mare de 25%;

”Cuantumul despăgubirilor se stabileşte pe baza evaluărilor efectuate de comisia constituită prin ordin al prefectului. De asemenea, prin Hotararea CNSU se abilitează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale să promoveze proiectul hotărârii de Guvern care va statua acordarea acestor ajutoare de urgenţă”, a mai transmis Guvernul.

Fondurile se alocă prin suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.