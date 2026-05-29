George Simion, în direct la Televiziunea Poporului: anunțuri extrem de importante despre incidentul de la Galați de la 20:55

George Simion va fi în această seară în direct la Realitatea Plus, de la 20:55, cu anunțuri extrem de importante despre incidentul de la Galați.

Jurnalistul Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, va fi alături de George Simion.

Detalii despre declarațiile din această seară.

„Într-adevăr, în această seară, la 21:00, George Simion va face anunțul momentului.

Liderul AUR va avea o intervenție în exclusivitate pentru Realitatea Plus, legată de cel mai deosebit de grav incident de la începutul războiului din Ucraina pentru țara noastră.

Incidentul cu drona care a lovit o infrastructură civilă din orașul Galați... va avea în această seară o intervenție extrem de importantă legată de acest eveniment.

Ne aflăm la European Conservative Party, acest eveniment al Partidului European Conservator, care reunește lideri europeni, dar în acest an un invitat special din Statele Unite chiar din partea administrației de la Washington, care, bineînțeles, legat de acest eveniment care cu siguranță a ținut prima pagină a trusturilor de presă astăzi și cu siguranță va fi și în zilele viitoare.

Toți acești lideri își pun întrebarea, până la urmă, de ce s-a permis un asemenea incident, cum a fost posibil acest lucru, întrucât sunt în continuare întrebări fără răspuns care rămân și la această oră legate de incidentul de la Galați, cel mai grav eveniment de la începutul războiului din Ucraina.

De ce autoritățile nu au doborât drona dacă a fost monitorizată și s-a pierdut semnalul? Cine răspunde de acest lucru întrucât am vorbit inclusiv cu analiști militari pentru a încerca să înțelegem situația. Cum s-a putut ajunge la un asemenea eveniment de o gravitate deosebită pentru țara noastră, pentru siguranța națională?”, a transmis jurnalistul Realitatea Plus, Alessia Păcuraru.

Alessia Păcuraru: „Cine își va asuma această responsabilitate?”

„Având în vedere că dacă autoritățile din Ucraina, care se află în acest moment într-un conflict militar, au deviat traseul dronei de proveniență rusească, cum a putut să ajungă în România și cum a putut să străbată o distanță atât de lungă până la infrastructura civilă din Galați, în care putem vorbi chiar că este un caz fericit, având în vedere că nu a lovit alte zone, alte... chiar spitale sau alte centre în care se aflau civili, alte persoane.

Cine își va asuma această responsabilitate, bineînțeles, având în vedere că în aceste momente sunt mai multe investigații la fața locului. Am văzut autoritățile, președintele Nicușor Dan, Ministrul Apărării Naționale, cât și Ministrul Afacerilor Interne, care se află în aceste momente la Galați, văd îndeaproape care este situația și, bineînțeles, este normal ca să se facă cercetări de către autoritățile competente și de către ministerele de resort pentru a vedea exact cine răspunde de acest eveniment deosebit de grav care a afectat siguranța noastră națională.

Dacă, într-adevăr, Ministerul Apărării Naționale trebuia să intervină în acest caz și, bineînțeles, de ce nu a fost doborâtă drona la timp ca să nu se ajungă la un asemenea eveniment.

Toate răspunsurile le veți afla în transmisiuni speciale pentru Realitatea Plus. Bineînțeles, și o intervenție specială în această seară, ora 21, într-un interviu exclusiv cu liderul AUR, George Simion.", a completat jurnalistul Realitatea Plus - Alessia Păcuraru.