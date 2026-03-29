Alessia Păcuraru: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Așa cum v-am promis, transmisiuni speciale direct din Statele Unite ale Americii. Ne aflăm, domnule Simion vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut zilele acestea în Statele Unite ale Americii, la acest eveniment conservator și politic extrem de important la nivel internațional.

Ce a reușit delegația României prezentă în Statele Unite să realizeze în aceste zile, alături de celelalte delegații și la acest eveniment în care, știm foarte bine, au fost prezenți și membri ai administrației Trump?

George Simion: E al treilea an când AUR este prezent la CPAC. Suntem parte a ECR, partidul european din care facem parte... Da, eu sunt vicepreședintele ECR. Am creat noi conexiuni, le-am întărit pe cele anterioare.

Vor continua eforturile noastre pe linie de Congres și de administrație de aici, din Statele Unite, pentru a spune că România nu este reprezentată doar de prim-ministrul Dan și de alte caractere care duc România în faliment, ci există o voce puternică, suveranistă, conservatoare în România.

E foarte important să spunem celor de acasă: România este săracă, chiar dacă avem petrol, chiar dacă avem gaze naturale. Populația este sărăcită, banii merg, din păcate, nu către populație, nu către dezvoltare, ci către niște creditori externi care au împrumutat România la prețuri mari.

Și dacă se întreabă unii și alții: «Da, dar sunteți la un eveniment în care puneți America pe primul loc?»... Partenerii noștri americani pun America pe primul loc, dar ne-au salutat și pe noi și au spus că este cât se poate de legitim să ne punem și noi țara pe primul loc și că asta este dezideratul pe care ei îl văd pentru evoluția societăților civilizate în lumea liberă.