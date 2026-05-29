Urgența ginecologică din primul trimestru

Durerea pelvină și sângerarea apărute la începutul unei sarcini trebuie evaluate rapid, chiar dacă simptomele par inițial moderate. Unele situații pot evolua imprevizibil și pot pune în pericol sănătatea pacientei.

Sarcina ectopică apare atunci când ovulul fecundat se implantează în afara uterului, cel mai frecvent la nivelul trompei uterine. O astfel de sarcină nu se poate dezvolta normal și poate provoca sângerare internă dacă structura în care s-a implantat se rupe. Simptomele includ durerea pelvină sau abdominală, sângerarea vaginală, amețeala, durerea la nivelul umărului sau starea de slăbiciune, mai ales dacă apare ruptura.

Diagnosticul se stabilește prin test de sarcină, dozări seriate de beta-hCG și ecografie transvaginală. Tratamentul depinde de starea pacientei, localizare, dimensiune și valorile hormonale: uneori se poate administra tratament medicamentos, iar alteori este necesară intervenția chirurgicală. Orice suspiciune trebuie discutată rapid cu medicul ginecolog, iar durerea severă, leșinul sau sângerarea importantă impun prezentarea de urgență la spital.

