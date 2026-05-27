Deplasarea vertebrală care poate irita nervii spinali

Durerea lombară nu are întotdeauna aceeași cauză. Uneori, problema este legată de poziția unei vertebre, mai ales când durerea se agravează la stat în picioare, mers sau extensia spatelui.

Spondilolistezisul apare atunci când o vertebră alunecă față de vertebra de dedesubt, cel mai frecvent în zona lombară. La unele persoane nu provoacă simptome, dar la altele poate produce durere de spate, rigiditate, disconfort la mers sau simptome pe picior, dacă sunt iritate rădăcinile nervoase. Cauzele de spondilolistezis pot include modificări degenerative, defecte ale arcului vertebral, traumatisme sau particularități apărute în perioada de creștere.

Tratamentul depinde de gradul deplasării și de simptome. În multe cazuri, se începe cu măsuri conservatoare: kinetoterapie, exerciții pentru stabilizarea trunchiului, controlul durerii și adaptarea activităților. Dacă apar deficit neurologic, durere persistentă sau instabilitate importantă, poate fi necesară evaluare neurochirurgicală sau ortopedică pentru opțiuni intervenționale.

