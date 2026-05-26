Tehnologia ne ține pe scaun, iar corpul suferă. Soluția simplă recomandată de specialiști

Statul prelungit pe scaun afectează sănătatea mai mult decât credem, avertizează jurnalista NPR Manoush Zomorodi, autoarea volumului Body Electric: The Hidden Health Costs of the Digital Age and New Science to Reclaim Your Well-Being. Potrivit acesteia, tehnologia modernă ne ține captivi în fața ecranelor și ne face să ignorăm semnalele pe care propriul corp încearcă să ni le transmită, scrie CNN.

Zomorodi explică faptul că organismul are nevoie de mișcare constantă pentru a funcționa corect. Mușchii picioarelor ajută la reglarea glicemiei și a grăsimilor din sânge, dar și la circulația oxigenului către creier. Atunci când petrecem multe ore așezați, aceste procese sunt afectate, iar corpul începe să resimtă oboseală, lipsă de energie și dificultăți de concentrare, arată sursa citată.

Un alt efect important al sedentarismului este asupra respirației. Statul pe scaun comprimă diafragma și face mai dificilă respirația profundă. În plus, concentrarea continuă asupra telefonului sau computerului ne determină să ignorăm semnalele simple ale organismului, precum nevoia de pauză sau de mișcare.

Pentru a testa efectele pauzelor active, NPR a colaborat cu fiziologul Keith Diaz de la Columbia University Medical Center. Participanții au fost încurajați să facă pauze scurte de mișcare timp de două săptămâni: cinci minute la fiecare 30 de minute, o oră sau două ore. Mișcările au fost simple — mers prin casă, plimbări în timpul apelurilor telefonice sau chiar exerciții ușoare ale brațelor.

Rezultatele au fost surprinzătoare. Nivelul de oboseală a scăzut semnificativ, iar mulți participanți au raportat mai multă energie, concentrare mai bună și o stare de spirit mai echilibrată. În plus, productivitatea nu a scăzut, ci chiar a crescut ușor. Mulți au spus că reveneau la muncă mai limpezi și mai eficienți după câteva minute de mișcare.

Specialiștii atrag atenția că mersul la sală sau antrenamentul de dimineață nu compensează complet efectele unei zile întregi petrecute pe scaun. Corpul uman a evoluat pentru mișcare constantă, iar pauzele regulate par să fie esențiale pentru menținerea sănătății.

Concluzia este simplă: câteva minute de mișcare pe parcursul zilei pot avea efecte importante asupra energiei, concentrării și stării generale de bine. Uneori, primul pas către o viață mai sănătoasă este doar să ne ridicăm de pe scaun și să ne ascultăm corpul.