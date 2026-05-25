Când și de ce trebuie să faci ecografii în timpul sarcinii

Sfaturi din perspectiva Generalului de brigadă (rtr), Dr. George Marinescu, medic primar Medicină Nucleară, Doctor în Științe Medicale, cu a doua specialitate în Radiologie și Imagistică Medicală

În timpul sarcinii, medicul recomandă o serie de investigații care ajută la evaluarea stării de sănătate a fătului și la urmărirea evoluției sarcinii. Una dintre cele mai importante este ecografia obstetricală, o metodă imagistică neinvazivă, repetabilă și extrem de utilă pentru obținerea unor informații medicale esențiale, mai ales atunci când este corelată cu analizele de laborator și cu istoricul mamei.

Din perspectiva Generalului de brigadă (rtr), Dr. George Marinescu, medic primar Medicină Nucleară, Doctor în Științe Medicale, cu a doua specialitate în Radiologie și Imagistică Medicală, ecografia nu trebuie privită doar ca un moment emoționant în care părinții își văd copilul, ci ca o etapă medicală de control, orientată spre siguranță, prevenție și decizii corecte la timp.

Ecografia în sarcină: investigație medicală, nu doar imagine de amintire

În ultimii ani, ecografia a evoluat mult din punct de vedere tehnic. În prezent, se pot realiza ecografii 2D, 3D și 4D, iar imaginile obținute pot ajuta medicul să observe atât structuri anatomice, cât și anumite aspecte funcționale ale fătului.

Totuși, sfatul medicului este ca viitorii părinți să nu confunde valoarea emoțională a imaginilor 3D/4D cu scopul principal al examinării. Ecografia 2D rămâne baza diagnosticului, pentru că permite evaluarea standardizată a organelor, măsurătorilor fetale, placentei, lichidului amniotic și fluxurilor Doppler. Imaginile 3D/4D pot completa investigația, mai ales atunci când este necesară o perspectivă mai clară asupra feței, membrelor sau unor structuri externe.

Pentru sarcină, ecografia este ușor de efectuat, nu folosește radiații și este considerată sigură atunci când este realizată conform indicațiilor medicale. În același timp, ea trebuie interpretată de un specialist, pentru că o imagine aparent liniștitoare nu exclude întotdeauna necesitatea unor evaluări suplimentare.

Câte ecografii sunt necesare în timpul sarcinii?

În mod obișnuit, o sarcină fără risc necesită ecografii în momente-cheie: o examinare de confirmare a sarcinii și câte o evaluare importantă pentru fiecare trimestru. În practică, numărul ecografiilor poate varia în funcție de evoluția sarcinii, de vârsta mamei, de istoricul medical, de rezultatele analizelor sau de eventualele simptome apărute pe parcurs.

Generalul de brigadă (rtr), Dr. George Marinescu subliniază că ecografia nu trebuie făcută „după ureche” și nici doar din curiozitate. Calendarul ecografiilor are rol medical clar: confirmarea sarcinii, datarea corectă, screeningul de trimestru I, evaluarea morfologică din trimestrul II și urmărirea creșterii fetale în trimestrul III.

O examinare ecografică durează, în medie, 30–45 de minute. Uneori poate dura mai mult, mai ales dacă poziția fătului nu permite vizualizarea optimă a anumitor structuri. În astfel de cazuri, răbdarea este importantă, iar medicul poate recomanda repetarea parțială a examinării.

Ecografia de confirmare a sarcinii

Unul dintre primele scopuri ale ecografiei este confirmarea prezenței sarcinii în cavitatea uterină. Sacul gestațional poate fi observat, de regulă, la aproximativ 4–5 săptămâni de sarcină, iar embrionul poate fi vizualizat în jurul vârstei de 5–6 săptămâni. Examinarea transvaginală poate permite vizualizarea mai timpurie decât ecografia transabdominală.

Din perspectiva medicului, această etapă este importantă pentru că poate confirma localizarea corectă a sarcinii, numărul de embrioni și evoluția inițială. De asemenea, ajută la stabilirea vârstei gestaționale și a datei probabile a nașterii, informații esențiale pentru monitorizarea ulterioară.

Ecografia de trimestru I: între 11 și 13 săptămâni + 6 zile

Ecografia de trimestru I este una dintre cele mai importante evaluări din sarcină. În acest interval, medicul verifică dezvoltarea embrionului, localizarea sarcinii, numărul de embrioni și elemente specifice de screening pentru anomalii cromozomiale.

În această etapă se evaluează translucența nucală, osul nazal și alți parametri incluși în ghidurile internaționale de examinare fetală. Asociată cu analizele de laborator, ecografia face parte din dublul test, care ajută la calcularea riscului pentru anumite anomalii cromozomiale, precum trisomia 21, trisomia 18 sau trisomia 13.

Sfatul medicului: această ecografie nu trebuie amânată, pentru că intervalul de examinare este limitat. Dacă pacienta depășește perioada recomandată, unele măsurători relevante pentru screening nu mai pot fi interpretate la fel de corect.

Morfologia fetală de trimestru II: între 20 și 22 de săptămâni

Morfologia fetală de trimestru II este considerată una dintre cele mai detaliate ecografii din timpul sarcinii. În această etapă, fătul este suficient de dezvoltat pentru ca medicul să poată evalua structurile cerebrale, fața, coloana vertebrală, inima, rinichii, stomacul, membrele și alte organe importante.

Examinarea include și evaluarea placentei, a lichidului amniotic, a colului uterin și, atunci când este necesar, măsurători Doppler. Aceste informații ajută la identificarea unor posibile probleme de dezvoltare și la stabilirea unui plan de monitorizare corect.

Din perspectiva Dr. Marinescu, morfologia de trimestru II este momentul în care ecografia oferă una dintre cele mai valoroase imagini de ansamblu asupra dezvoltării fătului. Nu este doar o verificare de rutină, ci o examinare sistematică, în care fiecare structură vizibilă este analizată după criterii medicale clare.

Ecografia de trimestru III: între 30 și 32 de săptămâni

În ultimul trimestru, ecografia urmărește în special ritmul de creștere al fătului, poziția acestuia, cantitatea de lichid amniotic, aspectul placentei și parametrii care arată starea de bine fetală.

Medicul măsoară diametrul biparietal, circumferința craniană, circumferința abdominală și lungimea femurului, apoi compară rezultatele cu valorile standard pentru vârsta sarcinii. Dacă apar diferențe semnificative sau factori de risc, pot fi recomandate ecografii mai frecvente.

Sfatul medicului: în trimestrul III, ecografia nu este doar despre „cât de mare este copilul”, ci despre modul în care acesta crește, despre funcția placentei și despre pregătirea pentru naștere.

Când sunt necesare ecografii mai dese?

Într-o sarcină cu evoluție normală, ecografiile pot fi efectuate conform calendarului standard. Există însă situații în care medicul poate recomanda monitorizare mai atentă: diabet gestațional, hipertensiune arterială, sarcini anterioare cu probleme, suspiciuni de întârziere de creștere intrauterină, modificări ale lichidului amniotic, sângerări, dureri sau alte semne care necesită evaluare.

În aceste cazuri, ecografia poate fi repetată la intervale mai scurte, uneori chiar săptămânal, dacă medicul consideră necesar. Nu este un motiv de panică, ci o măsură de prudență. Monitorizarea atentă poate ajuta la prevenirea complicațiilor și la alegerea momentului optim pentru intervenție sau naștere.

Ecografia aproape de momentul nașterii

În anumite situații, ecografia poate fi utilă și aproape de momentul nașterii, pentru a verifica poziția fătului, localizarea placentei, cantitatea de lichid amniotic sau poziția cordonului ombilical. Aceste informații pot contribui la stabilirea conduitei medicale, inclusiv atunci când se ia în calcul nașterea prin cezariană.

Dr. Marinescu atrage atenția că decizia privind tipul de naștere nu se ia pe baza unei singure imagini, ci prin corelarea ecografiei cu examinarea clinică, istoricul pacientei și recomandarea medicului obstetrician.

Ce poate arăta ecografia în sarcină?

Ecografia ajută la evaluarea dezvoltării fătului, a frecvenței cardiace, a placentei, cordonului ombilical și lichidului amniotic. De asemenea, este utilă atunci când există dureri, sângerări sau suspiciuni privind evoluția sarcinii.

Poate contribui la detectarea unor anomalii de dezvoltare, la ghidarea unor proceduri precum amniocenteza și la identificarea unor patologii uterine, cum ar fi fibroamele sau malformațiile uterine.

Un alt aspect așteptat de părinți este aflarea sexului copilului. De regulă, acesta poate fi stabilit mai sigur în trimestrul al II-lea, dacă poziția fătului permite vizualizarea. Totuși, medicul va acorda prioritate evaluării medicale, nu doar acestui detaliu.

Concluzia medicului

Ecografiile din timpul sarcinii sunt repere medicale esențiale, nu simple formalități. Ele ajută la confirmarea sarcinii, la urmărirea dezvoltării fătului, la identificarea unor posibile riscuri și la pregătirea unei conduite medicale corecte.

Din perspectiva Generalului de brigadă (rtr), Dr. George Marinescu, informația obținută la timp prin ecografie înseamnă mai multă siguranță pentru mamă și copil. Cel mai bun sfat pentru viitorii părinți este să respecte calendarul recomandat de medic, să nu amâne investigațiile importante și să discute deschis orice nelămurire apărută pe parcursul sarcinii.