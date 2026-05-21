Informații esențiale pentru diagnosticul afecțiunilor creierului

Imagistica cerebrală avansată, indicată în evaluarea afecțiunilor creierului, permite obținerea unor informații detaliate despre structura și funcția cerebrală. În completarea unei examinări RMN cerebrale standard, imagistica prin rezonanță magnetică cerebrală avansată include metode specializate, recomandate în funcție de afecțiunea suspectată și de informațiile necesare pentru diagnostic sau planificarea tratamentului.

Bolile neurodegenerative, epilepsia, accidentele vasculare cerebrale și tumorile cerebrale se numără printre situațiile în care medicul neurolog sau neurochirurg poate recomanda o examinare RMN cerebrală avansată. În funcție de caz, pot fi utilizate tehnici precum volumetria cerebrală, morfometria cerebrală, spectroscopia RMN sau examenul RMN funcțional, fiecare oferind informații specifice despre structura, metabolismul sau activitatea unor regiuni ale creierului.

Pentru anumite indicații, examinarea cu echipamente RMN cu câmp magnetic de 3 Tesla poate oferi imagini de înaltă rezoluție și detalii suplimentare, utile pentru un diagnostic precis. Alegerea protocolului optim de investigație se face în funcție de recomandarea medicului și de particularitățile fiecărui caz.

Aflați mai mult despre imagistica cerebrală avansată, când este indicată, ce implică și ce oferă în plus față de o examinare RMN convențională, de la Dr. Adrian Dijmărescu , medic primar radiologie-imagistică medicală la SANADOR.

