Olimpicii, ignorați de Ilie Bolojan. Șmecherii au salarii majorate

În timp ce olimpicii români care fac perfomanță nu sunt recompensați de mai bine de 2 ani, Ilie Bolojan le-ar fi mărit salariile șefilor de la Romgaz, printr-un memorandum dat la secret în ședința de Guvern.

Bătaia de joc a lui Ilie Bolojan față de sportivele României

Mai multe jucătoare de top ale echipei naționale de tenis de masă au reclamat că nu și-au primit premiile pentru performanțele obținute la competițiile internaționale din ultimii doi ani.

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a reacționat. Acesta a explicat că, deși contextul financiar este dificil, olimpicii trebuie să fie recompensați la timp .

Mai multe sportive de top ale României, printre care Elizabeta Samara, Bernadette Szocs și Andreea Dragoman, au atras atenția public asupra acestor întârzieri.