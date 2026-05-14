Olimpicii, ignorați de Ilie Bolojan. Șmecherii au salarii majorate

14 mai 2026, 19:04
Ilie Bolojan

Sursă: Realitatea PLUS

În timp ce olimpicii români care fac perfomanță nu sunt recompensați de mai bine de 2 ani, Ilie Bolojan le-ar fi mărit salariile șefilor de la Romgaz, printr-un memorandum dat la secret în ședința de Guvern.

Bătaia de joc a lui Ilie Bolojan față de sportivele României

Mai multe jucătoare de top ale echipei naționale de tenis de masă au reclamat că nu și-au primit premiile pentru performanțele obținute la competițiile internaționale din ultimii doi ani.

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a reacționat. Acesta a explicat că, deși contextul financiar este dificil, olimpicii trebuie să fie recompensați la timp.

Mai multe sportive de top ale României, printre care Elizabeta Samara, Bernadette Szocs și Andreea Dragoman, au atras atenția public asupra acestor întârzieri.

