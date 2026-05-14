Radu Miruță: „Securitatea Ucrainei influențează direct securitatea Europei. România și Polonia, piloni esențiali pe Flancul Estic al NATO”

Sursă: Realitatea.net

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că securitatea Ucrainei este strâns legată de stabilitatea întregii Europe, subliniind că România continuă să susțină ferm suveranitatea și integritatea teritorială a statului ucrainean.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei mese rotunde organizate la expoziția internațională Black Sea Defense, Aerospace and Security 2026, eveniment dedicat cooperării strategice și securității regionale.

România, Polonia și Ucraina își consolidează cooperarea strategică

Radu Miruță a participat la dialogul strategic intitulat „Strategic Dialogue Romania - Poland - Ukraine: strengthening the Eastern Flank - Industry, Deterrence, and Reconstruction”, unde a evidențiat importanța colaborării dintre România, Polonia și Ucraina în actualul context regional marcat de războiul declanșat de Federația Rusă.

Oficialul român a transmis că sprijinul pentru Ucraina rămâne esențial pentru menținerea securității europene și pentru protejarea stabilității în regiune.

„Securitatea Ucrainei este direct legată de securitatea întregului spațiu european, iar România sprijină cu fermitate suveranitatea, independența și integritatea teritorială a statului ucrainean”, a afirmat ministrul interimar al Apărării.

Ce spune Miruță despre rolul Poloniei

În intervenția sa, ministrul a subliniat și rolul strategic al Poloniei în arhitectura de securitate europeană. Potrivit acestuia, România și Polonia reprezintă doi piloni esențiali de stabilitate pe Flancul Estic al NATO.

Radu Miruță a vorbit despre importanța consolidării măsurilor de descurajare și apărare în regiune, mai ales prin intensificarea activităților de vigilență aliată pe întregul coridor strategic dintre Marea Baltică și Marea Neagră.

Accent pe industria de apărare și tehnologiile strategice

Ministrul interimar al Apărării a insistat și asupra necesității dezvoltării cooperării în domeniul industriei de apărare și al infrastructurii strategice.

Acesta a precizat că securitatea modernă nu mai înseamnă doar capabilități militare clasice, ci și reziliență industrială, economică și tehnologică.

Potrivit lui Radu Miruță, colaborarea regională trebuie extinsă în domenii precum tehnologiile dual-use, mobilitatea militară și dezvoltarea infrastructurii critice, considerate elemente-cheie pentru consolidarea capacității de apărare a statelor NATO.

România își crește investițiile în apărare

În cadrul evenimentului, oficialul român a prezentat și măsurile luate de România pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare și pentru creșterea investițiilor în acest sector strategic.

Radu Miruță a menționat că autoritățile române urmăresc inclusiv utilizarea fondurilor și instrumentelor europene dedicate consolidării bazei industriale și tehnologice de apărare, într-un context regional tot mai tensionat.