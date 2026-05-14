Echipe dedicate pentru atragerea de investiții străine, una dintre măsurile AUR pentru repararea erorilor Guvernului Bolojan

AUR prezintă, în cadrul pachetului de măsuri pentru repararea erorilor guvernului Bolojan, soluții pentru atragerea investițiilor străine și transformarea diplomației românești într-un instrument de susținere a economiei naționale, după ani în care birocrația excesivă și lipsa unei strategii externe coerente au blocat dezvoltarea economică a României.

Măsurile propuse de AUR urmăresc eliminarea obstacolelor administrative pentru investitori, deschiderea de noi piețe externe și folosirea relațiilor diplomatice pentru dezvoltarea capitalului românesc.

În acest context, AUR propune următoarele soluții menite să repare erorile guvernului Bolojan:

1. Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe se desființează, la fel ca și suma minimă de 5 milioane de euro pentru avizul comisiei, ca și orice altă barieră birocratică în calea investițiilor: „În România funcționează o comisie pentru examinarea investițiilor străine, care se activează când o investiție depășește 2 milioane. Intervine această comisie, care cercetează dacă investiția e bună sau nu e bună, și îți mai ia câteva luni până faci investiția propriu-zisă. (…) Este o inițiativă greșită, o instituție care pune bariere investitorului străin. (…) Nu începi să-i verifici pe toți cei care au 2 milioane și vin să investească și să-i mai ții câteva luni, ca să-i oprești să-și pună banii în economia românească”, a precizat Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.

2. Concentrarea promovării comerciale și de investiții în zonele Indo-Pacific, Orientul Mijlociu și noile piețe emergente: „Sunt două zone care cresc în lume: Asia de Sud-Est și Orientul Mijlociu. Noi nu avem nicio prezență acolo. Suntem complet absenți diplomatic, în termeni de politică externă sau în termeni de interese economice. (…) Ministerul de Externe nu deschide piețe și nu pregătește, dacă vreți, ca eventualii campioni regionali sau campioni naționali să se ducă acolo să investească”, a afirmat Dan Dungaciu.

3. Ministerul de Externe și atașații economici din țările Uniunii Europene se vor concentra pe facilitarea schimburilor economice cu românii care activează în țările Uniunii Europene și pe repatrierea oamenilor și capitalului în țară: „Ministerul de Externe trebuie să se transforme inclusiv într-un minister al Comerțului Exterior. Unul dintre criteriile după care măsori activitatea unor diplomați este și câte proiecte economice au adus în țară. (…) Românii de pretutindeni trebuie să fie, sunt văzuți din punctul nostru de vedere, ca o punte, ca un pod între noi și alte state”, a precizat prim-vicepreședintele AUR.

4. Fondul de investiții Moldova va lua locul ajutorului financiar necondiționat din prezent: „Rămâne pentru Republica Moldova instrumentul nostru, Fondul de Investiții Republica Moldova, pe care l-am prezentat. (…) Investițiile în Republica Moldova se fac pe baza unui fond de investiții, adică pe bază de business, pe bază de avantaj reciproc”, a declarat Dan Dungaciu.

România are nevoie de o strategie externă orientată către investiții, dezvoltare economică și susținerea capitalului românesc, nu de birocrație, blocaje administrative și lipsă de viziune economică.

