Lidia Vadim Tudor (deputat AUR): „USR atacă libertatea de exprimare și valorile românești”

„USR confirmă încă o dată că a devenit un partid extremist antiromânesc, rupt complet de realitatea societății românești și obsedat să rescrie identitatea culturală și istorică a acestui popor prin cenzură, interdicții și intimidare.

În lipsa unor soluții pentru problemele reale ale României, USR continuă să trăiască politic din fantasme și sperietori inventate: legionari care au murit acum aproape un secol, „valuri” de antisemitism inexistente în societatea românească și etichete aruncate împotriva oricui refuză să accepte agenda lor ideologică.

Legea Vexler și întregul pachet legislativ construit în jurul ei au fost criticate constant pentru formulările abuzive și neconstituționale, care permit interpretări arbitrare și deschid poarta cenzurii împotriva unor personalități culturale, istorice și publicistice românești.

Vorbim despre legi care au ajuns să fie folosite pentru ștergerea memoriei culturale românești și pentru intimidarea oricărei opinii incomode.

Proiectul discutat în Comisia pentru Drepturile Omului nu „legalizează fascismul”, cum manipulează USR, ci încearcă să readucă legislația în limitele Constituției și ale libertăților fundamentale. Libertatea de exprimare, libertatea de asociere și dreptul la opinie nu pot fi anulate prin formule vagi și interpretări ideologice.

Este ironic că tocmai USR vorbește despre extremism, în condițiile în care același partid a refuzat constant condamnarea comunismului și incriminarea tuturor formelor de totalitarism. Pentru USR există victime „bune” și victime „rele”, există dictaturi despre care se poate vorbi și altele care trebuie trecute sub tăcere.

România nu poate funcționa pe baza fricii, a etichetelor și a cenzurii ideologice. Iar românii s-au săturat să fie tratați ca un popor care trebuie permanent reeducat și suspectat de propriile sale valori, istorie și repere culturale”, a declarat deputatul AUR, Lidia Vadim Tudor.

