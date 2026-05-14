Negocieri tensionate pentru viitorul Guvern: PSD și UDMR vor alt premier. Variantele de lucru de pe masa lui Nicușor Dan

S-au conturat doi poli de putere înainte de consultările oficiale de luni! PSD și UDMR vin cu mandat larg la negocieri, dar și-ar dori în primul rând refacerea coaliției cu un alt premier. Potrivit unor surse, singurele linii roșii sunt Guvern fără AUR și fără Ilie Bolojan. De partea cealaltă, PNL și USR se regrupează în jurul premierului demis. Cele două partide exclud în continuare un Guvern cu PSD.

Președintele Nicușor Dan reia consultările cu liderii partidelor politice. Consultări informale momentan, dar la începutul săptămânii viitoare - luni -, vor avea loc și consultările oficiale la care vor fi chemate toate partidele parlamentare, inclusiv partidul AUR, la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan, pentru a-și spune punctul de vedere și pentru a încerca să se găsească o soluție pentru ieșirea din această criză politică.

În momentul de față sunt pe masă mai multe opțiuni. Președintele Nicușor Dan ia în calcul mai multe scenarii, majoritatea având la bază un guvern minoritar, și asta pentru că cu greu se mai poate forma o majoritate în momentul de față, la guvernare, având în vedere "liniile roșii" impuse de partidele din vechea coaliție.

Un scenariu ar fi un guvern minoritar format din PSD, UDMR și minorități . Un alt scenariu luat în calcul este un guvern minoritar format din PNL, USR și minorități , dar cu un alt premier pentru că este greu de crezut că Ilie Bolojan ar putea să-și mai facă o majoritate în parlament în urma votului pe moțiunea de cenzură.

De asemenea, se ia în calcul și scenariul unui guvern cu totul tehnocrat sau a unui guvern doar cu un premier tehnocrat.

Toate aceste scenarii sunt pe masa președintelui Nicușor Dan în momentul de față, însă rezultatul final al acestor discuții îl vom vedea abia la începutul săptămânii viitoare, după ce președintele va sta de vorbă și oficial cu toate partidele, iar atunci vom vedea dacă va putea Nicușor Dan să vină și să înainteze un nume de premier.