Sărbătoarea zilei 14 mai: Un mare Sfânt, pomenit de creștinătate
Pe data de 14 mai a fiecărui an se face pomenirea Sfântului Mucenic Isidor. Este cruce neagră în calendar.
Sfantul Isidor s-a nascut in Alexandria si a fost conducator in armata imparatului Deciu (249-251). Ostasul Iuliu este cel care ii vesteste comandantului armatei ca Isidor este crestin. Lui Isidor i s-a cerut sa renunte la credinta crestina si sa jertfeasca idolilor. Refuza, motiv pentru care i se taie limba. In chip miraculos, chiar fara limba, Isidor Il marturisea pe Hristos. Isidor a fost condamnat la moarte in anul 251.
A primit cununa muceniciei prin taierea capului. Trupul mucenicului Isidor a fost luat pe ascuns de prietenul sau Antonie si ingropat la marginea orasului. Mironia, o crestina bogata din Efes, l-a mutat intr-un alt loc, iar dupa oprirea persecutiei lui Deciu, aceasta a construit o biserica peste moastele mucenicului Isidor.
Pe 14 mai 2017, a avut loc la Mănăstirea Putna, proclamarea solemnă a canonizării sfintilor putneni: Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, si a colaboratorilor sai, Cuviosii Sila, Paisie si Natan. În ședința din 6-7 iunie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât trecerea în rândul sfinților a Mitropolitului Iacob Putneanul al Moldovei, cu zi de prăznuire 15 mai, și a colaboratorilor săi, Cuvioșii Sila, Paisie și Natan, cu zi de prăznuire 16 mai.
