Incendiu de proporții în Chiajna, la un depozit: 15 autospeciale au intervenit de urgență

Mobilizare amplă a echipajelor de intervenție în Chiajna, după ce un incendiu a cuprins un depozit, în miezul nopții. ISU București-Ilfov a trimis la fața locului 15 autospeciale de stingere, echipaje SMURD și utilaje speciale.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului, ulterior aceștia reușind să pătrundă în interiorul depozitului. Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul s-a manifestat atât în interiorul clădirii, cât și la nivelul acoperișului clădirii.

Pentru localizarea focului, dispozitivul de intervenție a fost organizat pe toate cele patru laturi ale clădirii, concomitent cu refularea apei de la înălțime, prin intermediul autoscărilor.

Într-o etapă ulterioară a intervenției, pompierii au anunțat că incendiul nu se mai manifesta cu flacără deschisă în interiorul depozitului. Potrivit ISU București-Ilfov, focul a rămas activ doar la nivelul acoperișului, unde afecta o suprafață de aproximativ 450 de metri pătrați.

Reprezentanții instituției au transmis că incendiul a fost localizat și că, până în acest moment, nu au fost identificate victime. Intervenția continuă însă la fața locului, echipajele desfășurând operațiuni de decopertare a elementelor de acoperiș și de lichidare a ultimelor focare. Misiunea este în plină desfășurare.