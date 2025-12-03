”Mesajul va fi unul scurt şi se referă la faptul că anul în care ne aflăm, anul prin care am trecut, este un an complicat, atât pentru ţară, cât şi pentru sistemul de educaţie şi cercetare. După o criză fiscal-bugetară şi o criză politică în prima jumătate a anului, inevitabil şi sistemul nostru de educaţie şi cercetare a fost afectat. Cu toate acestea am reuşit să trecem de furtuna fiscal-bugetară şi, din punctul meu de vedere, sistemul de educaţie şi cercetare este stabilizat şi, din acest moment, trebuie să crească”, a spus ministrul Educaţiei.

Daniel David a ținut să precizeze faptul că acest sistem este caracterizat printr-un amestec de lumini şi umbre.

”Evident că, dacă te uiţi la sistemul de educaţie, nu poţi să nu vezi un amestec de lumini şi umbre, luminile există, sunt reprezentate printre alţii de voi, de profesorii pe care îi aveţi, de şcolile din care proveniţi. Evident că avem şi foarte multe umbre în sistem şi cred că ar fi important ca voi să deveniţi repere şi pentru celelalte zone din sistem. Nu înseamnă că ne aşteptăm ca toată lumea să devină olimpic, olimpic naţional, olimpic internaţional, dar tendinţa şi dorinţa de a învăţa bine să fie mai generalizată în sistemul nostru de educaţie”, a mai declarat Daniel David.

Totodată, ministrul Educaţiei a subliniat că anul viitor trebuie modificate regulamentele pentru ca toţi cei care reprezintă România la competiţii internaţionale să fie onoraţi.

”În acest an am reuşit să securizăm aceste premii. Ştiu şi foarte multele nemulţumiri care există, inclusiv nu doar în zona burselor care au fost afectate de măsurile fiscal-bugetare, sunt şi alte olimpiade, alţi olimpici care sunt nemulţumiţi, alte competiţii. Cred că la anul viitor va trebui să facem ordine mult mai clară în diversele competiţii care există, în diversele regulamente pe care le avem, pentru că toţi cei care reprezintă România, indiferent de forma prin care ajung acolo şi câştigă premii trebuie să fie într-o formă sau alta onoraţi şi vom avea grijă prin regulamentele de anul viitor”, a conchis ministrul Educaţiei.