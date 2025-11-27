"NU acceptăm amânările și disprețul! Suntem aici pentru că EDUCAȚIA nu se face cu promisiuni încălcate și cu drepturi ignorate.

Guvernul vrea să șteargă cu buretele munca noastră: A amânat plata hotărârilor judecătorești; A forțat creșterea normei didactice; A înjumătățit suma pentru plata cu ora.

Toate acestea în timp ce școlile sunt în continuare subfinanțate! Nu cerem privilegii, cerem DEMNITATE și respectarea legii!

Dacă ei cred că vom tăcea în timp ce viitorul școlii românești este sacrificat, se înșală amarnic. Uniți suntem puternici!", au transmis cadrele didactice, conform unui mesaj postat pe pagina de Facebook a Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSES).