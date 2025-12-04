Astfel, Executivul va discuta un proiect de ordonanță de urgență privind măsuri urgente pentru a asigura accesarea și utilizarea eficientă a fondurilor europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și modificarea și completarea Codul de procedură fiscală.



De asemenea, tot pe ordinea de zi a ședinței de vineri se află modificarea, prin ordonanță de urgență, a Codului fiscal în privința accizelor, în sensul introducerii micilor producători independenți de vinuri liniștite în categoria plătitorilor de accize.



Proiectul de act normativ prevede, printre altele, și limitarea eliberărilor pentru consum a cantității de țigarete de către antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați, importatorii autorizați sau destinatarii certificați, în ultimele 3 luni înainte de majorarea nivelului accizelor.



Prorogarea pentru anii următori a unor termene care au în vedere implementarea noului mecanism de finanțare a serviciilor sociale se află, de asemenea, pe agenda Guvernului, precum și reorganizarea Ministerului Culturii prin fuziune prin absorbție cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care se desființează.

De asemenea, Executivul mai discută și un proiect de ordonanță de urgență care reglementează cadrul juridic pentru realizarea investițiilor din domeniul industriei naționale de apărare destinate construirii, modernizării, reconversiei și extinderii capacităților de producție și servicii pentru apărare de interes strategic necesare asigurării protecției intereselor esențiale de securitate ale României, scrie Agerpres.



Pe ordinea de zi a ședinței se mai află proiecte de hotărâri care se referă la realizarea mai multor lucrări de utilitate publică de interes național cum sunt: deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Timișeni - Pinoasa, județul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit, tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu - Făgăraș, Autostrada Orăștie-Sibiu, Amenajarea Valea Călata, județul Cluj.



Guvernul urmează să aprobe și bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2026, precum și măsuri speciale de protecție a magistraților, a membrilor de familie și a bunurilor acestora, condițiile și modul de realizare a acestora.



Executivul va mai aproba Strategia națională privind inovarea în sectorul public 2026-2030, care urmărește "creșterea capacității de inovare în cadrul administrației publice".



Un alt act normativ de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern vizează actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Senatului României, ca urmare a efectuării unor lucrări de intervenții asimilate investițiilor, lucrări de reparații capitale, a reevaluării activelor fixe corporale. Astfel, valoarea de inventar actualizată pentru clădire este de 1.057.328.773,21 lei, conform notei de fundamentare a proiectului.



Guvernul urmează să mai aprobe Actul Adițional nr. 6 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră, precum și Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante.



Pe ordinea de zi se află mai multe memorandumuri care vizează aprobarea semnării Acordului între Guvernul României, Guvernul Georgiei, Guvernul Republicii Azerbaidjan și Guvernul Turkmenistanului privind înființarea și operaționalizarea "Rutei internaționale de transport Marea Neagră - Marea Caspică" (Ruta) și Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2025-2027.

