Întrebat, în cadrul unei conferițe susținute împreună cu cancelarul Republicii Austria, Christian Stocker, despre moțiunea de cenzură care va fi depusă de Opozitie, premierul dă de înțeles ca este sigur că este susținut în Parlament.

Ilie Bolojan: În conditiile în care se depune o moțiune se declanșează o procedura parlamentară și se va testa atunci susținerea de care se bucura guvernul.

Reporter: Ministra Mediului ar trebui să facă un pas în spate?

Ilie Bolojan: Aspectele care țin de poziții politice, atunci când avem o situație de urgență ca acum, prima obligație a celor responsabili este să rezolve problemele. Înțeleg că se lucreaza la soluții ca înainte de luni locuitorii care sunt afectați, inclusiv companiile, să poată beneficia de apă.

Premierul Bolojan merge la Viena pentru o vizită de două zile: oprire strategică la Budapesta pentru discuții energetice