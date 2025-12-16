Instanța supremă a obligat atât recurentul–inculpat, cât și persoana interesată la plata a câte 300 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Hotărârea este definitivă și a fost pronunțată în ședință publică.

„4989/254/2023 - Respinge, ca inadmisibile, cererile de recurs în casație formulate de inculpatul Pascu Matei Vlad şi de către persoana interesată Fundaţia Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor împotriva deciziei penale nr. 1049/P din data de 21 august 2025, pronunțate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 4989/254/2023.

Obligă recurentul-inculpat şi recurenta persoană interesată la plata sumei de câte 300 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 decembrie 2025.”, se arată în decizia ÎCCJ.

Vlad Pascu este autorul accidentului rutier produs în noaptea de 19 august 2023, în apropiere de 2 Mai, când, aflat sub influența drogurilor, a intrat cu mașina într-un grup de tineri, doi dintre ei murind, iar alți trei fiind răniți.

Pentru acest accident, el a fost judecat inițial la Judecătoria Mangalia, apoi dosarul a ajuns la Curtea de Apel Constanța, unde s-a pronunțat sentința definitivă de 10 ani de închisoare.​

Curtea de Apel Constanța a stabilit, de asemenea, daune morale de peste 1,7 milioane de euro pentru familiile victimelor și pentru tinerii răniți, sumele urmând a fi plătite de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR).

Fundaţia Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor (FRAVA) a încercat în mai multe rânduri să intervină în cauză în interesul părților civile, însă cererile sale au fost respinse ca inadmisibile de instanțele de control judiciar.​

Astfel, recursurile în casație respinse astăzi de Înalta Curte – formulate de Vlad Pascu și de FRAVA – vizau tocmai decizia penală din 21 august 2025 a Curții de Apel Constanța, prin care condamnarea de 10 ani de închisoare și schema despăgubirilor civile au rămas definitive.

Prin soluția din 16 decembrie 2025, instanța supremă a închis ultima cale extraordinară de atac, hotărârea menționată devenind irevocabilă din perspectiva recursului în casație.