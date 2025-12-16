Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat la RFI că problemele ridicate în documentarul Recorder, referitoare la presupuse abuzuri concrete asupra unor judecători sau procurori, nu au fost discutate la momentul formării coaliției. Mai mult, Marinescu a subliniat că, de când este ministru, nu a primit nicio sesizare de la vreun magistrat care să raporteze că este victimă a unor abuzuri, persecuții sau disfuncționalități.

În replică la remarca privind frica de represalii a magistraților, ministrul a recunoscut că despre abuzuri în Justiție se vorbește de mult timp, inclusiv în perioadele anterioare, dar a insistat că dorește să pună capăt tuturor acestor practici.

Mesajul său direct către magistrați este un apel la curaj și probațiune: „Dacă aveți inamovibilitate, conform legii, dacă aveți curajul să judecați dosare grele, dosare importante și trebuie să-l aveți, (...) cu siguranță că trebuie să aveți și curajul să spuneți lucrurilor pe nume, să veniți cu elementele concrete, pentru că magistrații și juriștii știu foarte bine că nu este suficient să acuzi, ci trebuie să și probezi”.

Radu Marinescu le-a cerut celor care dețin informații despre abuzuri să se adreseze organelor competente, fie că este vorba de organele de cercetare penală în cazul infracțiunilor, fie de Inspecția Judiciară (organism independent) pentru chestiuni disciplinare. De asemenea, aceștia pot semnala situațiile și Ministerului Justiției, pentru ca acesta să susțină combaterea abuzurilor.