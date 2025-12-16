Femeia a murit în timp ce se afla la casa de pensionari

Evenimentul a avut loc în sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Speranța”, unde femeia venise împreună cu partenerul său de viață, un bărbat de 87 de ani. Cei doi așteptau în sala de așteptare eliberarea unei adeverințe necesare pentru Casa Națională de Pensii, document solicitat în contextul recalculării pensiei.

Potrivit informațiilor preliminare, în timp ce se afla pe scaun, pensionarei i s-a făcut brusc rău. Martorii au observat că femeia și-a pierdut cunoștința, intrând în stop cardio-respirator. A fost solicitat de urgență ajutor medical, iar un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava a intervenit rapid la fața locului.

În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale și a manevrelor de resuscitare efectuate, viața femeii nu a mai putut fi salvată, decesul fiind constatat în incinta instituției.

Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112, în jurul orei 11:11, și au demarat verificările de rutină. Examinarea externă a trupului nu a evidențiat urme de violență sau traumatisme, ceea ce indică faptul că decesul ar fi survenit din cauze medicale.

Conform procedurilor legale, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Rădăuți să continue cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.