Ce au transmis oamenii legii?

Alerta a fost dată duminică seară, când o vecină, în vârstă de 55 de ani, a anunțat poliția că femeia plecase de acasă și nu s-a mai întors. Bătrâna, care nu avea rude sau aparținători, era văzută frecvent în zonă, iar lipsa ei a stârnit imediat îngrijorare.

Echipe de polițiști din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurală Giubega au pornit căutările încă din cursul nopții. Descoperirea a fost făcută în dimineața zilei de luni: trupul femeii se afla pe un teren mlăștinos la marginea localității.

Cadavrul a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cu exactitate cauza morții.

În acest moment, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă investigațiile pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs tragedia.