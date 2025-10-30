A rămas singură pe insulă după o excursie

Incidentul a avut loc pe 24 octombrie, când Suzanne Rees, în vârstă de 80 de ani, a coborât pe insulă împreună cu alți pasageri pentru o excursie către Cook’s Look, cel mai înalt punct al insulei. Potrivit primelor informații, femeia s-a simțit rău pe traseu și a decis să se oprească pentru a se odihni.

Grupul și-a continuat drumeția, însă, la finalul excursiei, echipajul ar fi pornit procedura de îmbarcare fără să observe lipsa femeii. Nava a plecat mai departe, iar Suzanne a rămas singură pe insulă.

Trupul ei neînsuflețit a fost descoperit a doua zi dimineață, în urma unei operațiuni de căutare.

Ancheta autorităților maritime

Cazul a fost preluat de Autoritatea Australiană pentru Siguranța Maritimă (AMSA), care a deschis o investigație pentru a stabili cum a fost posibil ca pasagera să fie lăsată în urmă. Anchetatorii verifică dacă echipajul a respectat procedurile standard de numărare și identificare a pasagerilor înainte de plecare.

Echipajul vasului Coral Adventurer urmează să fie audiat după ce nava va ajunge în portul Darwin, pe 2 noiembrie.

O croazieră de lux care s-a încheiat tragic

Suzanne Rees participa la o croazieră exclusivistă de 60 de zile, în valoare de aproximativ 80.000 de dolari australieni (echivalentul a 50.000 de dolari americani). Excursia includea opriri în mai multe locuri izolate din jurul Australiei, destinate turiștilor dornici de experiențe exotice.

Fiica victimei a transmis că familia este devastată și a cerut autorităților o anchetă completă asupra modului în care compania de croazieră a gestionat incidentul.

„Din puținele informații primite, se pare că a existat o lipsă de atenție și de bun simț. Mama s-a simțit rău din cauza căldurii și a fost rugată să coboare singură. Nava a plecat fără să verifice prezența pasagerilor. În acel moment sau la scurt timp după aceea, mama a murit, singură. Sperăm ca ancheta să stabilească ce măsuri ar fi putut fi luate pentru a-i salva viața”, a declarat fiica femeii pentru The Guardian.