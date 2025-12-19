În timp ce Ajunul Crăciunului va fi marcat de program redus, prima zi de Crăciun va aduce, în aproape toate cazurile, închiderea completă a magazinelor. În a doua zi de Crăciun, unele rețele își vor relua activitatea, însă cu orar limitat.

Cum vor funcționa supermarketurile de Crăciun în 2025

Programul diferă de la un lanț la altul și, în unele cazuri, de la o locație la alta. Iată care sunt intervalele anunțate de cele mai mari rețele comerciale din România:

Kaufland

Unul dintre cei mai mari retaileri din țară va funcționa astfel:

23 decembrie 2025: între 07:00 și 22:00 sau 23:00, în funcție de magazin

24 decembrie 2025: deschis între 07:00 și 18:00

25 decembrie 2025: închis

26 decembrie 2025: închis

Lidl

Lanțul german a stabilit un program similar:

23 decembrie 2025: 07:00 – 22:00

24 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

25 decembrie 2025: închis

26 decembrie 2025: închis

Auchan

Magazinele Auchan vor avea un orar ușor diferit:

23 decembrie 2025: program normal

24 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

25 decembrie 2025: închis

26 decembrie 2025: 10:00 – 22:00

Profi

Rețeaua Profi va funcționa după următorul program:

24 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

25 decembrie 2025: închis

26 decembrie 2025: 10:00 – 18:00

Ce trebuie să știe clienții de Crăciun

Ziua de 25 decembrie va fi, în mod aproape general, o zi fără activitate în supermarketuri. Doar unele magazine non-stop sau unități din benzinării vor rămâne deschise, oferind strict produse de bază.

Pentru a evita aglomerația și neplăcerile de ultim moment, românii sunt sfătuiți să își planifice din timp cumpărăturile pentru masa de Crăciun, ținând cont de programul redus din Ajun și de faptul că majoritatea magazinelor vor fi închise în prima zi de sărbătoare.

Sărbătorile din 2025 vin, așadar, cu un ritm mai domol în retail, dar și cu o organizare clară, astfel încât atât clienții, cât și angajații să se bucure de Crăciun în liniște