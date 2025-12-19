Ce au anunțat anchetatorii în acest caz?

Individul, în vârstă de 59 de ani, fusese condamnat definitiv în anul 2014 de Tribunalul Maramureș, după ce instanța a stabilit că a agresat cu o violență extremă o persoană, acționând cu intenția clară de a-i provoca moartea. Faptele s-au petrecut în noiembrie 2010, iar victima a suferit leziuni grave, care au necesitat peste 40 de zile de îngrijiri medicale.

Judecătorii au reținut că loviturile aplicate au fost de o intensitate deosebită și au vizat zone vitale ale corpului, aspecte care au demonstrat intenția de a ucide. Mai mult, bărbatul nu se afla la prima abatere de acest gen, fiind anterior condamnat tot pentru tentativă de omor. Pe lângă această infracțiune, el a fost găsit vinovat și de vătămare corporală, fapte contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice.

După pronunțarea sentinței din 2014, condamnatul a fugit din țară și a fost dat în urmărire generală, atât la nivel național, cât și internațional. Timp de ani de zile, acesta a reușit să evite autoritățile, până când a fost identificat în Italia.

Capturarea a avut loc pe 19 decembrie 2025, în orașul Pisa, în urma unei operațiuni coordonate la nivel internațional. Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș – Serviciul de Investigații Criminale, în colaborare cu Direcția de Investigații Criminale din România și cu sprijinul Biroului Atașatului de Afaceri Interne al României din Italia.

Autoritățile italiene, prin structurile operative ale Poliției Naționale din Pisa, au acordat sprijin direct în identificarea și reținerea fugarului. În prezent, bărbatul se află în custodia autorităților judiciare italiene și urmează să fie supus procedurilor legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare emis pe numele său.

După finalizarea formalităților, acesta va fi extrădat în România pentru a-și executa pedeapsa stabilită de instanță, punând capăt unei perioade îndelungate în care s-a sustras justiției.