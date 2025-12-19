Începând cu data de 11 decembrie 2025, Loteria Română a implementat un nou sistem de plată pentru premiile de mică valoare, prin care câștigurile de până la 100 de lei sunt virate automat și exclusiv în contul bancar utilizat pentru achiziția biletului. Procesul de plată este inițiat imediat după extragere, în prima zi lucrătoare, pe baza listelor oficiale, eliminând astfel posibilitatea ridicării acestor sume în numerar direct din agențiile Loto. Această automatizare vizează eficientizarea fluxurilor financiare, banii fiind transmiși direct către titularul contului de utilizator.

Există însă și excepții de la această regulă, agențiile fizice rămânând o soluție de rezervă doar în situațiile în care tranzacția electronică nu poate fi finalizată din motive tehnice, cum ar fi un card expirat, un cont blocat sau ștergerea profilului de pe platformă. De asemenea, în cazul în care un bilet necesită expertize suplimentare sau cercetări de specialitate, plata va fi amânată până la finalizarea acestor proceduri.

Pentru câștigurile care depășesc pragul de 100 de lei, procedura de încasare rămâne neschimbată, premiile fiind ridicate în continuare din unitățile teritoriale sau de la sediul central al Loteriei Române. În aceste cazuri, posesorii biletelor electronice trebuie să prezinte varianta PDF a biletului câștigător, disponibilă în contul personal, în termenul legal de maximum 90 de zile de la data extragerii. Prin această modificare, Loteria Română face trecerea de la plățile intermediate exclusiv de instituții financiare externe la un sistem de plată directă, integrat în platforma proprie de vânzare.