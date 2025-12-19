Românii neglijați de stat, ascultați de Realitatea PLUS. Urări pentru aleși: "Să trăiască la fel ca noi!"
„Politicienii n-au respect pentru amărâți și sunt preocupați doar de ei.” Sunt mărturiile pline de revoltă și amărăciune ale românilor care au stat de vorbă cu Anca Alexandrescu la Piața Crângași din Capitală, acolo unde unii oameni pleacă și cu doar 3 felii de salam pentru că nu mai au bani de altceva. Românii se gândesc cu groază că și de sărbători vor avea masa goală și vor ca românii să înțeleagă suferința milioanelor de pensionari care n-au din ce trăi. Cu ochii în lacrimi și rămași fără speranță, singura lor dorință e ca măcar copiii lor să aibă un trai mai bun.