Catedrala Mântuirii Neamului se redeschide de sărbători. Patriarhia Română a anunțat programul de vizitare

Vești bune pentru credincioșii care nu au apucat încă să viziteze Catedrala Națională. Partiarhia Română a anunțat că, în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026,  Catedrala Mântuirii Neamului va fi deschisă, în intervalul orar 09.00-17.00. 

”În perioada sărbătorii Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Botezului Domnului, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate vor putea să viziteze şi să se închine în Catedrala Naţională.

Catedrala Naţională va fi deschisă în perioada menţionată doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice, acestea fiind săvârşite, în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului”, a transmis Patriarhia Română într-un comunicat de presă. 

Potrivit reprezentanților instituției, începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Naţională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.