Ford recheamă în service 589 de Puma și Transit Courier

Potrivit informațiilor furnizate de producător, rechemarea se aplică exclusiv vehiculelor asamblate între 29 ianuarie și 22 septembrie 2025, fără a afecta restul producției. Problema semnalată ține de sistemul de frânare cu tambur de pe puntea spate, unde, în anumite situații, șuruburile de fixare ar putea lipsi sau nu ar fi strânse conform specificațiilor tehnice impuse de Ford.

Specialiștii avertizează că o astfel de deficiență de montaj, chiar dacă pare minoră, poate avea implicații serioase asupra siguranței în exploatare. Fixarea incorectă a tamburilor poate conduce la funcționarea necorespunzătoare a frânei, uzură accelerată a componentelor sau apariția unor comportamente anormale ale roții în mers.

Conform evaluărilor tehnice realizate de Ford, riscurile asociate acestei situații includ posibilitatea pierderii de lichid de frână, cu impact direct asupra eficienței sistemului, dar și scenarii mai grave, precum blocarea frânei sau a roții spate în timpul deplasării. Astfel de situații pot afecta stabilitatea vehiculului, mai ales în condiții de viteză ridicată sau pe carosabil alunecos.

În acest context, compania a decis verificarea tuturor vehiculelor din lotul identificat, chiar dacă nu fiecare exemplar prezintă neapărat defecțiunea. Rechemarea are caracter preventiv și urmărește eliminarea oricărui risc înainte ca acesta să se transforme într-un incident rutier.

Ce presupune intervenția în service

Operațiunea de remediere este una relativ simplă. În unitățile autorizate Ford, mecanicii vor inspecta frânele spate și vor verifica dacă șuruburile tamburilor sunt prezente și strânse la cuplul corect. În cazul în care se constată nereguli, piesele vor fi înlocuite sau fixate corespunzător. Toate intervențiile se vor realiza gratuit, costurile fiind suportate integral de producător.

Procedura este una standard pentru astfel de campanii: Ford va identifica proprietarii vehiculelor afectate pe baza seriilor de șasiu și îi va notifica prin canale oficiale, în timp ce rețeaua de service va primi instrucțiuni clare privind pașii tehnici și piesele necesare.

Un aspect important subliniat de companie este că rechemarea nu se extinde la alte vehicule Puma sau Transit Courier produse în afara intervalului menționat, limitarea exactă a lotului fiind menită să evite confuzii în rândul clienților.

Recomandări pentru proprietari

Deținătorii de Ford Puma sau Transit Courier fabricate în 2025 sunt sfătuiți să verifice data de producție a mașinii. Dacă aceasta se încadrează în perioada indicată, este recomandată confirmarea eligibilității prin intermediul unui service autorizat, folosind seria VIN.

Chiar înainte de notificarea oficială, proprietarii ar trebui să fie atenți la eventuale semnale de avertizare, precum modificări ale comportamentului pedalei de frână, zgomote neobișnuite provenite din zona spate sau aprinderea martorilor de frână în bord. În astfel de cazuri, vizita la service ar trebui făcută de urgență.

Campaniile de rechemare fac parte din practicile obișnuite ale industriei auto și reprezintă un instrument de prevenție. În cazul de față, Ford a ales să intervină din timp, oferind o soluție clară și rapidă pentru eliminarea unui potențial risc de siguranță.

Pentru proprietari, o simplă programare la service este suficientă pentru a rezolva situația și pentru a asigura exploatarea în condiții normale de siguranță.