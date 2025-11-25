Decizia, publicată luni, 24 noiembrie, în Monitorul Oficial al României, confirmă valabilitatea articolului 14 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

Controversa Euroins: când service-urile auto și asigurătorii se află în dispută

Conflictul juridic a început în instanțele civile, după ce Euroins România S.A. a contestat legalitatea articolului din Legea RCA. Compania susținea că prevederile legale favorizează unitățile reparatoare, care își pot stabili unilateral costul reparațiilor, fără ca asigurătorul să poată contesta valoarea orei de manoperă.

Potrivit Euroins, această reglementare ar putea afecta echilibrul contractual între părți și chiar ar putea determina creșterea primelor de asigurare pentru șoferi. Criticii au invocat mai multe articole din Constituție, inclusiv dreptul la egalitate în fața legii, protecția proprietății private și libertatea economică.

Dosarele vizate de Curtea Constituțională includ litigiile de la Tribunalul Ilfov și Judecătoria Baia Mare, fiind conexate pentru o soluționare unitară.

Cum funcționează evaluarea reparațiilor auto

Legea RCA prevede două modalități principale prin care se poate stabili valoarea reparațiilor auto:

Prin sisteme de evaluare specializate – platforme informatice precum Audatex, Autovista, DAT sau GT Motive, care calculează costul reparațiilor pe baza unui set de date, algoritmi și prețuri de piață. Prin documentele emise de unitatea reparatoare – service-ul auto poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afișată, pentru a calcula costul reparațiilor.

Curtea a subliniat că legea permite victimei accidentului să aleagă liber service-ul care va efectua reparația, fără nicio constrângere din partea asigurătorului sau a unității reparatoare. În cazul în care există diferențe între costurile calculate, acestea pot fi soluționate fie prin mecanisme alternative de soluționare a litigiilor, fie prin hotărâri judecătorești definitive.

Argumentele Curții: libertate economică și piață concurențială

Curtea Constituțională a considerat că dispozițiile legale nu încalcă drepturile asigurătorilor și că acestea se aliniază principiilor economiei de piață. Contractele de asigurare RCA sunt, prin natura lor, aleatorii, ceea ce înseamnă că asigurătorul are șansa unui câștig, dar și riscul unei pierderi, în funcție de evenimentele rutiere.

De asemenea, instanța a apreciat că legislația protejează drepturile consumatorilor și promovează concurența. Eventualele neregularități sau abuzuri ale unităților reparatoare pot fi sancționate prin mecanisme legale sau prin instituții precum Consiliul Concurenței sau Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Despăgubiri clare și transparente

Pentru a preveni situațiile în care evaluarea reparațiilor ar putea fi discutabilă, legea și normele Autorității de Supraveghere Financiară stabilesc criterii clare:

Evaluarea costurilor reparației include piese noi utilizabile legal, manopera aferentă reparației și operațiunile tehnice necesare conform standardelor producătorului.

Dacă piesele nu au prețuri de piață în România, valoarea acestora se poate stabili pe baza prețurilor din alte state membre UE.

Persoana prejudiciată poate alege liber unitatea reparatoare, iar eventualele litigii legate de costuri pot fi soluționate amiabil, prin mecanisme alternative sau în instanță.

Prin acest cadru, drepturile asigurătorului RCA și ale unităților reparatoare sunt clar delimitate, iar șoferii beneficiază de protecție reală și transparentă în procesul de despăgubire.

Decizia finală

Curtea Constituțională a decis cu unanimitate de voturi că articolul 14 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 este constituțional. Aceasta înseamnă că service-urile auto pot continua să folosească propria valoare a orei de manoperă pentru stabilirea costurilor de reparații, iar Euroins și alți asigurători RCA rămân obligați să despăgubească persoanele prejudiciate conform legii și contractelor de asigurare.

Decizia este definitivă, general obligatorie și se aplică tuturor instanțelor din România, consolidând cadrul legal pentru asigurările RCA și protejând echilibrul între libertatea economică, drepturile consumatorilor și funcționarea corectă a pieței serviciilor auto.

Cine a fost Euroins

Euroins România, odată un jucător dominant pe piaţa asigurărilor RCA, s-a prăbușit dramatic: în martie 2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) i-a retras licența, motivând că firma nu dispunea de fonduri suficiente pentru a acoperi cerințele de solvabilitate.

Potrivit ASF, Euroins avea un deficit uriaș: ar fi avut nevoie de circa 2,19 miliarde de lei pentru a-și restabili capitalul de solvabilitate (SCR) și aproximativ 1,75 miliarde lei pentru capitalul minim (MCR). Tribunalul București a confirmat insolvența, iar în iunie 2023 a fost deschisă oficial procedura de faliment.

Un raport al lichidatorului CITR a identificat mai multe cauze pentru dezastru: rezerve de daune insuficiente, datorii mari necolectate și un transfer suspect de active către o firmă din grup (EIG Re) – de peste 1,5 miliarde lei, spun anchetatorii. În plus, multe daune și penalități restante s-au acumulat în timp, erodând și mai mult patrimoniul Euroins.

Impactul falimentului a fost masiv: Euroins deținea în 2021 aproximativ 35% din piața RCA din România, și la momentul declanșării procedurii avea în jur de 2 milioane de polițe active. Clienții au fost informați că polițele lor vor rămâne valabile până la începutul lunii decembrie 2023 (sau februarie 2024 pentru anumite clase), dar li s-a spus să își încheie asigurări noi.

În paralel, Eurohold (grupul bulgar controlor) a acuzat ASF de o „preluare ostilă” și intenționează să inițieze un arbitraj internațional împotriva statului român, invocând pierderi de cel puțin 500 de milioane de euro.