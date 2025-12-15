Raportul Consumer Index România 2025 indică o maturizare accelerată a comportamentului de consum al românilor, care resimt presiunea inflației și devin mult mai prudenți. Pe lângă preocupările economice imediate, conflictele externe (54%) și rezultatul alegerilor politice interne (50%) completează tabloul îngrijorărilor, semnalând o mutare a atenției către impactul economic al instabilității globale.

„Într-un mediu economic şi geopolitic volatil, ei devin mai prudenţi, prioritizează esenţialul şi caută soluţii eficiente, inclusiv prin reducerea risipei şi orientarea către mărci private”, spune Georgiana Iancu, specialist retail la EY.

Tertipurile la care apelează comercianții

Percepția inflației este generalizată: peste 90% dintre respondenți observă creșteri de prețuri la alimente și costurile energetice ale gospodăriei, iar 84% la combustibil. În plus, fenomenul de „shrinkflation” (reducerea cantității menținând același preț) este remarcat de 66% dintre participanți, amplificând presiunea asupra bugetelor personale.

Ca reacție directă, 64% dintre români anticipează cheltuieli mai mari pentru energie, 48% intenționează să reducă bugetele pentru restaurante și mâncare la pachet, iar reduceri substanțiale sunt planificate și pentru băuturi, snacks-uri și articole de modă sau sport. În schimb, cheltuielile pentru alimentele de bază, produsele de uz casnic și îngrijirea personală rămân relativ stabile, protejând cheltuielile esențiale.

Românii evită, pe cât pot, risipa alimentară

Comportamentele sustenabile capătă, de asemenea, o dimensiune pragmatică: 87% dintre respondenți afirmă că se străduiesc să evite risipa alimentară, iar 56% preferă reparațiile în locul achizițiilor noi.

În același timp, loialitatea față de brandurile consacrate scade, doar 30% considerându-le importante în deciziile de cumpărare. Mărcile private ale retailerilor câștigă teren, fiind percepute ca soluții eficiente din punct de vedere al costurilor, fără compromisuri semnificative de calitate.

La nivel individual, 69% dintre respondenți nu sunt îngrijorați de stabilitatea locului de muncă, iar 65% se simt capabili să își acopere nevoile de bază. Cu toate acestea, perspectivele pe termen mediu rămân prudente: 64% cheltuiesc mai puțin pe articole neesențiale, iar aproape jumătate resimt dificultăți cauzate de creșterea prețurilor.

Principalele îngrijorări vizează costurile energiei, nivelul impozitelor și siguranța pensiilor. Pentru sărbătorile de iarnă, 53% anticipează totuși cheltuieli mai mari decât anul trecut, indicând o disponibilitate selectivă de consum, într-un context altfel restrictiv. „Pentru companii, mesajul este clar: valoarea reală şi utilitatea concretă contează mai mult decât noutatea”, conchide Georgiana Iancu.