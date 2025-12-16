Sunt noi detalii în cazul fetiței de doi ani care a murit în urma unei intervenții stomatologice. Ancheta internă arată că sediul unde s-a făcut intervenția funcționa fără autorizație sanitară completă.

Conducerea spune că responsabilitatea ar fi aparținut a doi angajați administrativi, unul din departamentul administrativ și managerul de clinică, care nu au informat că autorizația finală nu fusese emisă. Activitatea a continuat în baza unei comunicări interne greșite, fără ca personalul medical să știe că actele nu erau în regulă.

În urma verificărilor, managerul a fost demis, iar activitatea la acel sediu a fost suspendată, toate tratamentele fiind mutate în alte locații autorizate.

Clinica spune că pune la dispoziția anchetei medico-legale și penale toate documentele cerute. Rămâne însă întrebarea de fond: cum a fost posibil ca o unitate medicală să funcționeze fără autorizație, iar autoritățile să nu observe până când s-a produs o tragedie?