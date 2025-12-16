Tribunalul București decide miercuri asupra contestației lui Călin Georgescu privind menținerea controlului judiciar

Tribunalul București decide miercuri asupra contestației lui Călin Georgescu privind controlul judiciar
Tribunalul București decide miercuri asupra contestației lui Călin Georgescu privind controlul judiciar

Tribunalul București va da miercuri o decizie în privința contestației făcute de avocații lui Călin Georgescu în privința menținerii controlului judiciar. 

Este vorba despre contestația asupra deciziei magistraților de la Judecătoria Sectorului 1 de menținere a măsurii preventive de control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Această decizie nu a fost una definitivă. Ea a fost atacată cu o contestație de către avocații lui Călin Georgescu și iată că acum a fost stabilit termen judecării acesteia, astfel că mâine, la ora 11.00, liderul suveranist va fi prezent în fața magistraților de la Tribunalul București. Va fi o decizie definitivă din partea instanței dacă rămâne sau nu sub măsura preventivă de control judiciar. 