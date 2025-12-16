Este vorba despre contestația asupra deciziei magistraților de la Judecătoria Sectorului 1 de menținere a măsurii preventive de control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Această decizie nu a fost una definitivă. Ea a fost atacată cu o contestație de către avocații lui Călin Georgescu și iată că acum a fost stabilit termen judecării acesteia, astfel că mâine, la ora 11.00, liderul suveranist va fi prezent în fața magistraților de la Tribunalul București. Va fi o decizie definitivă din partea instanței dacă rămâne sau nu sub măsura preventivă de control judiciar.