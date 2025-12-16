”În această dimineață, în urma unei sesizări venite din partea locatarilor, o echipă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Someș Satu Mare, împreună cu specialiști din cadrul companiei de distribuție a gazelor naturale, a intervenit la un bloc de locuințe situat pe Bulevardul Sănătății din municipiul Satu Mare.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, specialiștii au constatat existența unor scăpări de gaze la nivelul sudurilor, la canelele de pe contoare și pe instalația comună de utilizare din casa scării.

În prezent, alimentarea cu gaz a fost întreruptă de la robinetul de branșament ca măsură de siguranță, urmând ca aceasta să fie reluată doar după remedierea defecțiunilor și efectuarea reviziei complete a instalației comune de utilizare”, informează Instituția Prefectului, pe Facebook.

Potrivit reprezentanților instituției, acțiunea este coordonată de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamas.

Oficialul a solicitat, în această lună, demararea unei campanii de verificare a instalațiilor de alimentare cu gaze naturale, o atenție specială fiind acordată părților comune ale blocurilor, precum casele scărilor și subsolurile, pentru a preveni orice risc de accident.