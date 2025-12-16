Procurorii DNA au dispus plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a unui administrator al mai multor firme, fiind acuzat de două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată. De asemenea, s-a început urmărirea penală față de alți trei suspecți, administratori ai unor firme, pentru aceeași faptă.

Ancheta vizează perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, interval în care primul inculpat și alți doi suspecți ar fi plătit salarii „la negru” către numeroși șoferi colaboratori. Prin aceste operațiuni neînregistrate în evidențele contabile, s-ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat de 21.190.655 lei, reprezentând impozite și contribuții reținute la sursă.

Cazul se concentrează pe nouă firme de transport alternativ de persoane (ride-sharing) care ar fi colaborat cu aproximativ 1.000 de șoferi înregistrați pe platforme. DNA susține că doar o mică parte dintre acești șoferi beneficiau de forme legale de angajare. Prin plata neoficială a salariilor, șoferilor li s-ar fi oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari.

DNA a oferit un exemplu concludent: „În cazul uneia dintre societățile comerciale erau înregistrați pe platformele de ride-sharing 1.025 de șoferi, însă în urma verificărilor efectuate ar fi reieșit faptul că societatea figura doar cu 193 de angajați”. În acest dosar de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ, procurorii DNA au efectuat, luni, șase percheziții în județele Iași și Ilfov.