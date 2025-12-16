"Votarea acestei moțiuni de către PSD e un dublu semnal politic. Primul e un semnal politic dat Dianei Buzoianu, care este o ministră din partea USR. Deci, din acest punct de vedere ministra Mediului nu mai beneficiază de sprijinul celui mai important membru al Coaliției.

Al doilea semnal politic este în legătură cu Coaliția. Guvernul a rămas, dar guvernul este, cum să zic, mai fisurat ca niciodată. Domnul Nicușor Dan, în infantil-puradelismului - puradelism vine de la puradel politic - susține pe toate drumurile că nu e nicio problemă, deoarece Coaliția trece prin Parlament, ca gâsca prin apă, toate legile.”, a declarat Ion Cristoiu.