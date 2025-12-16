Ion Cristoiu, analiză explozivă: "Guvernul este mai fisurat ca niciodată"

Guvernul este mai fisurat ca niciodată, iar Bolojan a primit primul semnal că reziștii nu mai au susținerea colegilor! Este analiza incendiară a maestrului Ion Cristoiu după scandalul de ieri din Parlament. Mai mult, gazetarul susține că inclusiv președintele Nicușor Dan încearcă să stingă scandalul mințind românii că nu e nimic grav, când de fapt, la următorul semnal poate cădea Guvernul, mai spune Ion Cristoiu. 

"Votarea acestei moțiuni de către PSD e un dublu semnal politic. Primul e un semnal politic dat Dianei Buzoianu, care este o ministră din partea USR. Deci, din acest punct de vedere ministra Mediului nu mai beneficiază de sprijinul celui mai important membru al Coaliției.

Al doilea semnal politic este în legătură cu Coaliția. Guvernul a rămas, dar guvernul este, cum să zic, mai fisurat ca niciodată. Domnul Nicușor Dan, în infantil-puradelismului - puradelism vine de la puradel politic - susține pe toate drumurile că nu e nicio problemă, deoarece Coaliția trece prin Parlament, ca gâsca prin apă, toate legile.”, a declarat Ion Cristoiu. 