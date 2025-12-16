Cu două zile înainte de marele protest, sindicatele spun foarte clar că toate măsurile luate până acum de Guvern sunt împotriva lor. Aceștia cer din nou majorarea salariului minim, iar în cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, sindicaliștii spun că Guvernul va încălca directiva europeană.

La acest moment, avem un salariu minim pe economie brut de 4.050 de lei, iar aceștia cer majorarea cu 300 de lei. Totul, ca urmare a majorării taxelor, scumpirilor în lanț, scăderii drastice a puterii de cumpărare. În plus de asta, în țara noastră avem aproape 2 milioane de români care trăiesc cu acest salariu minim pe economie care nu le asigură nici măcar hrana lunară.