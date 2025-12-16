Laurențiu Beșu vrea să devină procuror

Magistratul va ține astăzi interviul pentru noua poziție pe care a pus ochii.

Procedura prevede faptul că judecătorii pot fi numiți în funcția de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, prin decret al președintelui României, la propunerea Secției CSM.

Pe lângă Laurențiu Beșu, mai sunt și alți 14 judecători care au cerut să devină procurori.

Magistratul rezist a devenit recent o persoană cunoscută în spațiul public, după ce a apărut în documentarul Recorder care a aruncat România într-o nouă criză.