Judecătorul rezist care a atacat justiția vrea să devină procuror. Laurențiu Beșu, în fața CSM

Judecătorul rezist care atacat justiția în documentarul Recorder vrea să-și schimbe meseria. Laurențiu Beșu a cerut Consiliului Superior al Magistraturii să lucreze ca procuror în Giurgiu.

Laurențiu Beșu vrea să devină procuror

Magistratul va ține astăzi interviul pentru noua poziție pe care a pus ochii.

Procedura prevede faptul că judecătorii pot fi numiți în funcția de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, prin decret al președintelui României, la propunerea Secției CSM.

Pe lângă Laurențiu Beșu, mai sunt și alți 14 judecători care au cerut să devină procurori.

Magistratul rezist a devenit recent o persoană cunoscută în spațiul public, după ce a apărut în documentarul Recorder care a aruncat România într-o nouă criză.